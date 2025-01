Oroscopo 2025 Cancro: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

Oroscopo del Cancro (21 giugno-22 luglio)

La versione inglese

Per la prima metà dell’anno, l’astrologo delle celebrità Kyle Thomas prevede che “probabilmente avvertirai un presentimento intuitivo che qualcosa si sta formando dietro le quinte”. Tuttavia, afferma che “sentirai improvvisamente il sipario aprirsi” e “i riflettori accendersi su di te mentre salirai sul palco” a giugno.

Stai entrando in uno dei periodi più fortunati in un ciclo di dodici anni in cui inizierai un nuovo capitolo della tua vita e potrai facilmente manifestare le tue intenzioni, sia personali che professionali.

Soldi e lavoro

A partire da quest’anno e per tutto il prossimo decennio, Thomas prevede che verrà posta “maggiore enfasi” sulla tua carriera. “Aspettati una svolta all’inizio della primavera”, aggiunge.

Potresti anche sentire più peso e responsabilità sulle tue spalle dalla fine della primavera alla fine dell’estate”, continua. “Potresti sentire di assumerti più responsabilità per salire più in alto e, se sei sulla strada giusta, potresti vedere grandi vittorie concretizzarsi”.

Amore

Ex o persone del passato potrebbero riaffiorare nella prima metà dell’anno con l’intenzione di riallacciare i rapporti o di trovare una conclusione. Thomas chiama queste “connessioni karmiche”.

Se sei interessato a proseguire la relazione, ti consiglia di provarci! “Potresti scoprire di essere in grado di costruire qualcosa di nuovo e meraviglioso insieme”, afferma.

Con il cosmo che ti fa piovere oro nella seconda metà dell’anno, Thomas dice che “sei in uno dei periodi migliori in assoluto per vedere migliorare la tua vita personale”.

La versione indiana

Lavoro e soldi

L’anno 2025 porta un mix di opportunità e sfide nella carriera e nella finanza. L’anno messerà alla prova la tua pazienza e ricompenserà la tua perseveranza. La prima metà potrebbe richiedere cautela nella spesa, mentre la seconda metà promette migliori guadagni finanziari e progressi di carriera.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’anno inizia con Saturno che influenza l’ottava casa, il che potrebbe portare alcune spese inaspettate e ostacoli alla carriera. Le spese legate alla salute o le circostanze impreviste possono mettere a dura prova le finanze. Tuttavia, Giove nell’undicesima casa garantisce un flusso di reddito costante e potenziali guadagni di investimento.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Con Saturno che si sposta nella nona casa e Giove che si sposta nella dodicesima casa a maggio, questo periodo può evidenziare le spese relative ai viaggi o agli investimenti a lungo termine. Per quanto riguarda la carriera, potresti sentire il bisogno di allineare il tuo lavoro con le tue aspirazioni a lungo termine.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Questo trimestre porta una miscela di ottimismo e cautela. L’influenza di Giove nella dodicesima casa continua ad aumentare le spese, ma le opportunità per le connessioni all’estero possono aprire nuove porte. Professionalmente, potresti trovarti a esplorare soluzioni creative per superare le sfide sul posto di lavoro. Moderare la spesa ed evitare decisioni impulsive.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Gli ultimi mesi dell’anno portano chiarezza e stabilità tanto di cui carca. Mentre Saturno rimane nella nona casa, la tua attenzione sugli obiettivi a lungo termine inizierà a dare i suoi frutti. I piani di investimento potrebbero produrre rendimenti e la crescita della carriera si allineerà con il tuo duro lavoro.

Amore

L’anno porta un mix di stabilità e nuove entusiasmanti opportunità nelle relazioni. L’influenza di Saturno potrebbe rallentare il ritmo nella prima parte dell’anno, ma renderà solo la vita amorosa più significativa e radicata.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Questo periodo potrebbe iniziare con alcuni alti e bassi. Per coloro che hanno relazioni, la comunicazione potrebbe affrontare alcuni ostacoli e potrebbero sorgere incomprensioni. Tuttavia, con un po’ di pazienza e impegno, questi problemi si chiariranno. I single potrebbero trovare difficile connettersi con qualcuno che corrisponde davvero alla loro energia, ma non perdere la speranza!

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Da aprile a giugno porta un afflusso di positività nella tua vita amorosa. Le relazioni che prima stavano affrontando sfide vedranno una navigazione più agevole ora. Se sei single, aspettati nuove ed eccitanti prospettive. Questo è il momento perfetto per aprire il tuo cuore a qualcuno che condivide i tuoi valori e interessi.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Da luglio in poi, sperimenterai un periodo di appagamento emotivo. Per coloro che hanno già una relazione, questo è un ottimo momento per rafforzare il vostro legame. Aspettati gesti romantici, conversazioni significative e una connessione emotiva più profonda. Single, potresti incontrare qualcuno di speciale durante questo periodo, possibilmente attraverso incontri sociali o eventi legati al lavoro.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre dell’anno porta calma e stabilità alla tua vita amorosa. È probabile che le relazioni siano sicure ed entrambi i partner saranno sulla stessa lunghezza d’onda. I single potrebbero non vedere la formazione di nuove relazioni, ma il desiderio di una connessione più profonda con gli amici o la famiglia esistenti diventerà più forte.