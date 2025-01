Oroscopo 2025 Gemelli : a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La versione inglese

Stai attraversando uno dei periodi più fortunati della tua vita, soprattutto nella prima metà dell’anno.

Ma c’è un trucco! Per sfruttare al meglio questo periodo pieno di nuovi inizi e opportunità, devi impegnarti! “Cogli l’attimo e crea la vita dei tuoi sogni anziché aspettare che arrivi da te”, dice in esclusiva a PEOPLE l’astrologo delle celebrità Kyle Thomas .

Soldi e lavoro

Il periodo in cui lavorare di più sarà la prima metà dell’anno e poi dopo l’inizio dell’autunno”, afferma. “Se ti dai da fare ora, potresti consolidare ulteriormente la tua tradizione di successo o cambiare completamente il tuo percorso di carriera”.

Nel frattempo, Thomas prevede che una “transizione professionale destinata” avrà probabilmente luogo verso settembre. “Aspettatevi che le vostre finanze crescano nella seconda metà dell’anno”, aggiunge.

Amore

La prima metà dell’anno, secondo le previsioni di Thomas, dovrebbe essere “il periodo migliore” per la tua vita personale e le tue relazioni.

Durante quel periodo, aspettatevi di “divertirvi di più, incontrare anime gemelle, avere un figlio o trovare più popolarità”, afferma. Questo è anche un “periodo cruciale” per i single per mettersi in gioco e incontrare qualcuno di speciale.

La versione indiana

Lavoro e soldi. Prospettive generali nel 2025

Per i Gemelli, il 2025 è un anno di crescita dinamica in materia di carriera e finanziaria. Poiché Giove e Saturno influenzano le aree critiche del tuo oroscopo, aspettati opportunità per eccellere professionalmente bilanciando spese e guadagni. Il successo è all’orizzonte, ma un’attenta pianificazione sarà essenziale per trarne il massimo.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’anno inizia con una fase di crescita professionale e riconoscimento. Con Saturno nella nona casa e Giove nella dodicesima casa, potresti trovarti a esplorare nuove iniziative o opportunità all’estero. Mentre le spese potrebbero aumentare a causa di viaggi o investimenti, verranno gettate le basi per i guadagni finanziari a lungo termine. Mantieni la tua concentrazione per evitare spese inutili.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Mentre Giove si sposta nella prima casa e Saturno continua nella decima casa, questo periodo porta un’ondata di risultati nella carriera e nella stabilità finanziaria. Aspettati promozioni, successo del progetto o anche un ruolo di leadership. La tua reputazione crescerà, attirando opportunità redditizie. Tuttavia, gestisci le tue finanze con saggezza per sostenere la tua nuova prosperità.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Questo trimestre mantiene lo slancio con un continuo successo di carriera. Con Saturno che sostiene fermamente i tuoi sforzi professionali, potresti assistere a una maggiore responsabilità e ricompense. Le finanze sono stabili e gli investimenti intelligenti potrebbero portare rendimenti favorevoli.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’anno si conclude con una solida base di carriera e sicurezza finanziaria. Giove nella prima casa garantisce un’eccellente reputazione e una soddisfazione generale della vita, mentre Saturno migliora la stabilità sul posto di lavoro. Questo è un momento per raccogliere i benefici del tuo duro lavoro durante tutto l’anno. Fai attenzione alla spesa impulsiva, in quanto potrebbe intacare i tuoi risparmi.

Amore

Prospettive generali nel 2025

Il 2025 è un anno di crescita ed eccitazione per i Gemelli innamorati. Con il transito di Giove in aree chiave della tua vita, il romanticismo e le relazioni vedranno cambiamenti positivi. Potresti trovarti ad abbracciare nuove connessioni o a rafforzare quelle esistenti. Mentre possono sorgere sfide, la tua capacità di adattarti garantirà una guida fluida. Preparati per un anno appagante.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

All’inizio del 2025, potresti trovarti a riflettere sulle relazioni passate. È un buon momento per valutare ciò che vuoi veramente in amore. L’influenza di Giove sulle tue capacità comunicative ti aiuta a esprimere chiaramente i tuoi sentimenti. Se sei single, questo periodo può portare nuove entusiasmanti connessioni, mentre quelli nelle relazioni possono approfondire i loro legami.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Durante questo periodo, aspettati un’ondata di attività sociali. Le opportunità di incontrare nuove persone saranno abbondanti. Se sei già in una relazione, sperimenterai un periodo di armonia, con momenti condivisi che rafforzano la tua connessione emotiva. Se sei single, il tuo fascino e il tuo calore attireranno potenziali partner.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Con il passare dei mesi, diventa evidente un’attenzione su connessioni emotive più profonde. Se hai una relazione, questo è il momento perfetto per avvicinarti. Il tuo partner può offrire il supporto che stavi cercando e ci sarà un senso di comprensione condiviso. Per i single, la seconda metà dell’anno porta opportunità entusiasmanti per incontrare qualcuno che corrisponde davvero alla tua atmosfera.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Gli ultimi mesi dell’anno porteranno stabilità e sicurezza in amore. Che tu sia in una relazione impegnata o che tu stia esplorando nuove connessioni, l’atmosfera sarà calda e solidale. Potrebbero esserci discussioni sul futuro, con indicazioni chiare da seguire. +