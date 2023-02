Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Parliamo del Gemelli. Il Gemelli è un segno d’Aria governato da Mercurio. In amore un incontro delle menti è fondamentale. Una conversazione stimolante e interessante è il miglior afrodisiaco, poiché apprezza l’intelligenza e l’arguzia sopra qualsiasi altra cosa. Iniziare una storia con un Gemelli è facile – meglio ancora se all’inizio giocherai al gatto e topo: adora inseguire – a essere difficile è il passo successivo: prima deve assicurarsi di non rinunciare a nulla e di poter mantenere la sua indipendenza. Anche quando si innamorano cercano di imporre le proprie regole al partner su come dovrà essere la relazione. E’ inoltre importante non essere gelosi, cosa che detestano. Tieni presente che se un Gemelli ha scelto di trascorrere del tempo con te, sei il suo obiettivo principale. Non fare pressioni e ti amerà. La cosa migliore è tenere desto il suo interesse prendendo iniziative riguardanti la cultura, avere senso dell’umorismo ma soprattutto, anche nel sesso introdurre tanta fantasia. Il gioco di ruolo per i Gemelli è divertente, a letto vuole sperimentare… E’ un segno che, avrai capito, si annoia in un batter di ciglia!

Gemelli e amicizia. A chi non piace uscire con un Gemelli? E’ divertente, simpatico, con la battuta pronta, desideroso di provare cose nuove e sempre felice di incontrare persone di ogni estrazione sociale. Un Gemelli è indipendente al massimo, non sopporta di essere messo sotto pressione né obbligato a fare qualcosa. I suoi amici devono essere spontanei e non prendere le cose troppo sul serio. Può essere volubile, ma è anche un bel mix di intelligenza, astuzia e gentilezza. Se hai un problema sarà pronto a dare conforto, consigli e poi farti distrarre proponendo una nuova avventura. Compatibilità nell’amicizia: Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia e Acquario.

E questi sono i link per l’Amore