Oroscopo per il 2023, Caterina Galloni, i 12 segni, decade per decade:

Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete andiamo alla scoperta del Toro

E’ un segno di Terra governato da Venere. Lento e sensuale, sa esattamente chi e cosa vuole. Il suo amore è confortante, regala benessere a chi incontra il suo tocco rassicurante. Nelle relazioni è leale, fedele, paziente e desidera un partner che apprezzi queste sue qualità e soprattutto ricambi in ugual misura. Il Toro vuole essere conquistato e sedotto lentamente, nel modo più tradizionale possibile. Cena romantica, una bottiglia di buon vino, musica avvolgente e farai tuo il suo cuore. E’ un amante sensuale che rimugina sulle sue scelte ma una volta deciso che sei tu, vorrà te e solo te. L’importante, nella fase iniziale, è non prendere iniziative stravaganti: in questo caso potrebbe scappare a gambe levate. Il Toro è noto per la sua infinita pazienza. Non si arrabbia facilmente e se hai un carattere difficile per questo segno non è un problema. Finché si sente rispettato e mai provocato non avrà esplosioni di rabbia.

Toro e Capricorno, oroscopo

La relazione d’amore tra questi due segni di Terra è basata sulla collaborazione, all’insegna della praticità, della razionalità ed efficienza. Il Toro non ama rischiare in termini di coinvolgimento emotivo e il Capricorno è altrettanto disinteressato al rischio, ma più in termini di denaro e carriera. La carriera del Capricorno è uno dei grandi punti fondamentali della sua vita, vuole arrivare in vetta e tende a stabilire standard molto elevati. Anche il Toro ha standard elevati, ma per quanto riguarda l’amore, le relazioni e i beni. Questi due segni ammirano la dedizione e la forza reciproche l’uno dell’altro, un approccio alla vita affidabile, realistico, un po’ conservatore (Capricorno più che Toro) ma la relazione può diventare pesante, poco dinamica. Il Toro potrebbe iniziare a considerare il Capricorno troppo conservatore e limitante; il Capricorno pensare che il Toro sia troppo pigro e non si preoccupi abbastanza della carriera e dello status.

Nell’eros, sono sempre pronti a fare l’amore, il desiderio è alto e si capiscono al volo. Il Capricorno è ben disposto a sperimentare e il Toro potrebbe anche rimanere sbalordito da alcuni suggerimenti mirati ad aggiungere un po’ di pepe mentre fanno l’amore. Ad esempio dei giochi di ruolo…Il Capricorno apprezza il bisogno del Toro di belle lenzuola, profumi e candele. Prima di tutto pensano ai preliminari, si baciano, si accarezzano e con calma passano alla fase successiva, possono andare avanti per ore…

Per mantenere nel tempo la relazione, il Toro dovrà insegnare al Capricorno a rilassarsi e godere dei frutti del lavoro. Il Capricorno potrà essere d’aiuto a motivare il Toro a raggiungere obiettivi e trasformare i sogni in realtà. In questo modo la loro unione sarà felice e duratura.



Toro e Acquario, oroscopo

L’approccio pratico e concreto alla vita del Toro è esattamente opposto a quello non convenzionale dell’Acquario. Il Toro resiste al cambiamento e l’Acquario è il più progressista di tutti i 12 segni dello Zodiaco. Come è possibile l’accordo? In comune hanno pochi interessi ma condividono un fortissimo desiderio di avere successo dunque più che amanti dovrebbero essere soci… Non stiamo dicendo che è un’unione impossibile ma entrambi dovranno impegnarsi. Se c’è una cosa che un Toro detesta è vivere nell’incertezza, vuole sapere che strada sta percorrendo ma i modi eccentrici e le idee originali dell’ Acquario non saranno d’aiuto. Il Toro vuole la fusione con il partner mentre l’Acquario desidera la libertà. Dato che sono entrambi segni Fissi, in caso di discussione nessuno cede di un millimetro ma la testardaggine del Toro non può competere con l’atteggiamento “so tutto io” dell’Acquario.

Nell’eros, il Toro è molto sensuale e l’Acquario è privo di inibizioni, dunque hanno il potenziale per offrire reciproco piacere. Dovranno imparare a stuzzicare l’interesse dell’altro. Al Toro piacciono le atmosfere romantiche, morbidamente erotiche mentre l’Acquario per risvegliare il desiderio ha bisogno di una scintilla intellettuale, di sperimentare nuove idee e fantasie.

Per mantenere nel tempo la relazione devono entrambi fare attenzione a non creare continue discussioni, soprattutto perché hanno diverse reazioni alle litigate. Quando il Toro si arrabbia tende a caricare proprio come il toro quando vede rosso e a insistere mentre l’Acquario se sente la pressione, tende ad allontanarsi, ha un comportamento distaccato che fa arrabbiare il partner ancora di più. E a quel punto l’Acquario si allontana ancora di più… e così via. Relazione complessa.

Toro e Pesci, oroscopo

Quando tra i due segni nasce una storia d’amore, solitamente si tratta di un’unione felice, provano reciproca empatia. I Pesci sono idealisti, sognatori mentre il Toro è più concreto e pratico ma entrambi in una relazione desiderano l’armonia e la stabilità in una relazione. Hanno molto da offrire l’un l’altro. Il Toro può dare il pragmatismo di cui il Pesci ha bisogno per mettere in atto tutti i suoi sogni e i Pesci possono offrire la gentilezza, la dolcezza e la dolce comprensione che il Toro apprezza molto in un partner. A volte, il Toro non riesce a capire la visione della vita apparentemente semplicistica dei Pesci; in realtà il Pesci non è affatto semplice. Le acque in cui nuota il segno sono profonde e poco tranquille.



Nell’eros, l’intesa è a tutto campo: entrambi si fanno coinvolgere, realizzano le proprie fantasie sessuali e si appagano a vicenda. Il Toro rappresenta l’arte di fare l’amore, la tenerezza e la sensualità. Il Pesci è il culmine di un incontro sessuale: l’orgasmo. Il fedele e focoso Toro soddisfa il bisogno di sicurezza e al tempo stesso sa quale tasti toccare per risvegliare il desiderio sessuale.

Per mantenere nel tempo la relazione che può sembrare ideale, quella che entrambi i segni sognano, è fondamentale tenere presente che il Toro potrebbe stancarsi dell’instabilità emotiva del Pesci, e il Pesci potrebbero a sua volta pensare che il Toro è insensibile ai suoi bisogni. La cosa positiva è che solitamente per i due segni è facile trovare un modo per superare queste diversità.