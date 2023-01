Oroscopo per il 2023, Caterina Galloni, i 12 segni, decade per decade:

Dopo l’Ariete andiamo alla scoperta del Toro, secondo segno dello Zodiaco.

E’ un segno di Terra governato da Venere. Lento e sensuale, sa esattamente chi e cosa vuole. Il suo amore è confortante, regala benessere a chi incontra il suo tocco rassicurante. Nelle relazioni è leale, fedele, paziente e desidera un partner che apprezzi queste sue qualità e soprattutto ricambi in ugual misura. Il Toro vuole essere conquistato e sedotto lentamente, nel modo più tradizionale possibile. Cena romantica, una bottiglia di buon vino, musica avvolgente e farai tuo il suo cuore. E’ un amante sensuale che rimugina sulle sue scelte ma una volta deciso che sei tu, vorrà te e solo te. L’importante, nella fase iniziale, è non prendere iniziative stravaganti: in questo caso potrebbe scappare a gambe levate. Il Toro è noto per la sua infinita pazienza. Non si arrabbia facilmente e se la dolce metà ha un carattere difficile per questo segno non è un problema. Finché si sente rispettato e mai provocato non avrà esplosioni di rabbia.

Per quanto riguarda l’amore.

Toro e Cancro, oroscopo

Toro e Cancro di solito è uno splendido incontro, a unirli è una profonda comprensione reciproca. Questi due segni hanno molto in comune: in una relazione d’amore entrambi apprezzano la sicurezza sopra quasi ogni altra cosa; entrambi tendono a nutrire la dolce metà (il Cancro nutre emotivamente mentre il Toro vizia l’amante con piaceri sensuali, regali e pasti squisiti). A entrambi piace rimanere in casa, trascorrere serate tranquille a casa con la persona amata. Nella relazione Toro-Cancro circola la felicità grazie al reciproco godimento della sicurezza e del comfort nella casa. La loro unione spesso rappresenta la famiglia ideale a cui aspirano altri segni.

Nell’eros, il Cancro saprà quasi istantaneamente cosa deve fare per accendere il desiderio del Toro ed entrambi faranno il possibile per regalare piacere. A letto si capiscono perfettamente. C’è un profondo coinvolgimento emotivo che si concentra sul piacere e sulla gratificazione reciproci. Il Toro, governato da Venere, sa come soddisfare il partner in camera da letto. Abili nell’amore e nella seduzione, possono mantenere la vita sessuale molto piccantina. Per entrambi il sesso è un mezzo di espressione emotiva e non solo un atto fisico.

Per mantenere nel tempo la relazione il Toro deve comprendere la sensibilità emotiva del Cancro e quest’ultimo anziché puntare al ricatto emotivo deve imparare a comunicare in modo aperto e sincero. Gli unici problemi infatti nascono quando il Toro insiste per fare a modo suo e il Cancro reagisce mettendo il broncio.



Toro e Leone, oroscopo

Toro e Leone possono essere una coppia fantastica perché sanno come accarezzare l’ego in modo reciproco e ai due segni piacciono in generale le carezze. Hanno esigenze simili: il Toro ha bisogno di molto affetto, di essere amato e apprezzato, mentre al Leone piacciono i complimenti, vuole essere adorato e ammirato. Sono entrambi amanti estremamente leali e possessivi. Poiché hanno desideri simili, in genere possono provvedere abbastanza bene ai bisogni emotivi reciproci. Apprezzano il comfort e il lusso, il Leone è spesso eccessivo riguardo alle attenzioni e ai regali, cosa che piacerà molto al Toro, che ama le forme più tradizionali di corteggiamento.

Nell’eros, considerato che il Leone si piace, si ammira, dopo una performance vorrà sapere quanto il Toro è soddisfatto. A parte gli applausi, il segno di Terra mostrerà apprezzamento, dirà che è stata un’esperienza unica, fantastica! Entrambi i segni amano il contatto fisico. Il Leone scoprirà che essere audaci e diretti accende il desiderio del Toro e quest’ultimo può sorprendere positivamente il Leone prendendo l’iniziativa.

Per mantenere nel tempo la relazione, sebbene insieme si capiscano, va tenuto presente che non è tutto rose e fiori. Entrambi i segni sono Fissi, dunque molto testardi e devono lavorare sodo per capirsi e accettarsi a vicenda, possibilmente imparando a scendere a dei compromessi.

Toro e Vergine, oroscopo

Sono due segni di Terra e nel quotidiano la relazione è all’insegna della praticità, entrambi ritengono che sia il modo migliore per affrontare la maggior parte dei problemi. Sono reciprocamente sinceri, leali e fedeli, è un mix perfetto di testa e cuore. Alla Vergine piace la forza e la dedizione del Toro e quest’ultimo apprezza la mente sveglia della Vergine. Forse per concretizzarsi la relazione richiede tempo a causa della cautela della Vergine ma una volta stabilito che entrambi sono coinvolti in una storia che andrà avanti nel tempo andranno a velocità sostenuta. I due segni hanno molto in comune: apprezzano molto il buon senso e la praticità; lavorano sodo per garantirsi quelle comodità di cui godere insieme. Il Toro è più sensuale e indulgente della Vergine, mentre quest’ultimo nella relazione tende ad essere più critico ed esigente, ossessionato dai dettagli e dalla perfezione. Tuttavia la testardaggine del Toro può innervosire la Vergine che sarà spinto a criticare ancora di più!

Nell’eros, prima di andare al sodo il Toro dovrà fare una serie di domande per capire quali sono le zone erogene della Vergine. Meglio saperle perché in questo senso ha alte aspettative. In ogni caso, in camera da letto sono sempre presenti i fuochi d’artificio: sono entrambi amanti molto passionali e focosi. Tra abbracci, carezze e massaggi, trascorrono il tempo necessario per assicurarsi che il partner provi piacere.