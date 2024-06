Oroscopo cinese per la settimana dal 17 al 23 giugno 2024, secondo l’anno di nascita.

Topo (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La tua vita amorosa si intreccerà con altre aree della tua vita questa settimana. Se rimani consapevole, questa fusione sarà positiva e porterà nuove avventure e divertimento a portata di mano.

Giorno fortunato in Amore 17 giugno

Cerca di liberarti dei pesi inutili in amore. Considera l’idea di eseguire un rituale di pulizia o di taglio del cordone per aiutarti a lasciare andare il passato e andare avanti con uno spirito più leggero.

Giorno fortunato in amicizia: 22 giugno

Nella tua vita sociale, questa settimana dai la priorità ai tuoi cari e agli amici più stretti. Le riunioni più grandi potrebbero stancarti, mentre le riunioni intime riempiranno il tuo cuore di amore e gioia.

Giorno fortunato per la carriera: 21 giugno

Concentrati sull’essere costante e attento ai dettagli e alle complessità quotidiane della tua vita professionale. Una volta gettate le basi, il momento per qualcosa di nuovo e rinfrescante arriverà più tardi.

Bue (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bue, l’energia di questa settimana ti incoraggia a rimanere disciplinato e determinato. Non lasciare che gli oppositori dettino il tuo percorso. Esplora le alternative, ma resta fedele ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi.

Giorno fortunato in amore: 20 giugno

Innamorato, questa settimana ti sentirai in cima al mondo. Concentrati sulla costruzione di una relazione felice a lungo termine e saprai intuitivamente cosa fare, dove andare e chi evitare.

Giorno fortunato in amicizia: 21 giugno

La tua vita sociale fiorirà questa settimana. Lascia che il tuo lato umoristico risplenda e fai ridere gli altri. Gli individui estroversi troveranno nuove connessioni che li aspettano.

Giorno fortunato per la carriera: 17 giugno

L’equilibrio è fondamentale questa settimana. Assicurati che ci sia parità di dare e avere e non accettare pratiche sgradevoli o lasciare che gli altri si approfittino di te.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigre, l’energia di questa settimana ti incoraggia ad andare dove vuoi e a fidarti del tuo istinto. Molti di voi possiedono forti capacità intuitive, anche se non ne siete pienamente consapevoli.

Giorno fortunato in amore: 20 giugno

Innamorato, non accontentarti di meno. Se qualcuno suggerisce che “non sei tutto questo” o che sei irrealistico, ricorda a te stesso che l’amore dovrebbe portare gioia, non stress e angoscia. Abbi fiducia nella tua saggezza interiore.

Giorno fortunato in amicizia: 18 giugno

Questo consiglio vale anche per la tua vita sociale. Se vedi segnali d’allarme o provi invidia nella tua cerchia sociale, concentrati sugli ambienti in cui puoi crescere e prosperare.

Giorno fortunato per la carriera: 20 giugno

Tutto si sta svolgendo perfettamente per la tua carriera. Evita di sabotare i tuoi progressi essendo impaziente. Abbi fiducia nel processo cosmico e starai bene.

Coniglio (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

L’energia di questa settimana è meravigliosa per te, soprattutto con la Luna Piena del 21 giugno. I giorni che la precedono si svolgeranno gradualmente in modo positivo e benedetto.

Giorno fortunato in amore: 20 giugno

Innamorato, scegli il percorso o il partner che ti porta gioia e consente una vera crescita. Evita coloro che ti tengono confinato a causa del loro egoismo.

Giorno fortunato in amicizia: 17 giugno

La tua vita sociale sarà meravigliosa, soprattutto quando trascorrerai del tempo con la famiglia e le persone care. Se hai voglia di fare un viaggio spontaneo o di fare qualcosa di divertente insieme, provaci!

Giorno fortunato per la carriera: 20 giugno

L’energia attorno alla tua carriera è calma in questo momento. Consenti alle cose di crescere e svolgersi in modo naturale, poiché non puoi affrettare il processo di crescita.

Drago (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La tua vita amorosa si intreccerà con vari aspetti della tua vita questa settimana, in particolare con la tua carriera. Sii consapevole di fare le scelte giuste.

Giorno fortunato in amore: 20 giugno

Se hai la sensazione di fare sempre uno sforzo nella tua relazione senza reciprocità, prova a trattenerti questa settimana. Se il tuo partner non ti viene incontro a metà strada, saprai dove ti trovi.

Giorno fortunato in amicizia: 20 giugno

La tua vita sociale è vivace questa settimana. Lascia che i riflettori rivelino i tuoi veri colori e ti aiutino a brillare. Non dubitare di te stesso: sei nato per questo.

Giorno fortunato per la carriera: 18 giugno

Serpente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

L’energia di questa settimana è potente. Vai avanti con forza e vitalità: niente può fermarti. È il tuo momento di brillare!

Giorno fortunato in amore: 17 giugno

Innamorato, considera di fare un passo indietro. Concentrati sul tuo sogno finale, poiché le forze cosmiche attualmente supportano la crescita in quella direzione.

Giorno fortunato in amicizia: 17 giugno

La tua vita sociale prospererà, compensando eventuali sacrifici nel romanticismo. Nuovi amici e conversazioni coinvolgenti ti aspettano.

Giorno fortunato per la carriera: 18 giugno

Ora è il momento perfetto per provare qualcosa di nuovo o sperimentare una tecnica. Andate avanti con coraggio. Hai questo!

Cavallo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se stai pensando di aggiornare il tuo guardaroba o il tuo stile personale, ora è il momento perfetto.

Giorno fortunato in amore: 19 giugno

Innamorato, prova qualcosa di nuovo. Che si tratti di un appuntamento notturno creativo, di un viaggio improvvisato verso una destinazione nella lista dei desideri o di esplorare qualcosa di nuovo in modo intimo, rinvigorirà la tua vita amorosa.

Giorno fortunato in amicizia: 18 giugno

La tua vita sociale brilla questa settimana. Sii te stesso autentico e lascia che il destino si occupi del resto.

Giorno fortunato per la carriera: 20 giugno

Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Capra, l’energia questa settimana oscillerà per te. Alcuni giorni ti sentirai inarrestabile, mentre altri giorni potresti non avere voglia di fare nulla. Abbi fiducia nel flusso e starai bene.

Giorno fortunato in amore: 21 giugno

Innamorato, nota se stai dando troppo e ricevendo troppo poco. Non si tratta di tenere il punteggio, ma di assicurarti di non essere sfruttato.

Giorno fortunato in amicizia: 22 e 23 giugno

La tua vita sociale porta un messaggio simile. Diffidare delle tendenze gradite alle persone che potrebbero attrarre falsi amici o prosciugatori di energia.

Giorno fortunato per la carriera: 23 giugno

Nella tua carriera, concentrati sulle questioni urgenti e lascia che il resto si svolga in modo naturale.

Scimmia (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

L’energia di questa settimana è forte e positiva. Tuttavia, fai attenzione a chiunque cerchi di minare la tua autostima o di rubare i tuoi risultati. Te li sei guadagnati e sono tuoi.

Giorno fortunato in amore: 23 giugno

Innamorato, dai la priorità alla comunicazione aperta. Fidati del tuo istinto; possono avvisarti di potenziali problemi prima che diventino problemi gravi.

Giorno fortunato in amicizia: 22 e 23 giugno

Sii cauto nelle tue interazioni sociali. Alcuni amici potrebbero non essere così genuini come sembrano. Fidati del tuo istinto e presta attenzione a eventuali segnali di allarme.

Giorno fortunato per la carriera: 22 giugno

Le tue prospettive di carriera sono brillanti questa settimana. Trova un equilibrio tra mostrare i tuoi talenti e rimanere umile.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

L’energia di questa settimana ti consiglia di abbracciare la quiete e di osservare sia l’ambiente esterno che i pensieri interiori. Le informazioni acquisite guideranno i tuoi prossimi passi.

Giorno fortunato in amore: 23 giugno

In materia di amore, potresti dover affrontare decisioni a un bivio. Abbi fiducia nei desideri del tuo cuore ed evita di compromettere i tuoi valori o di accontentarti di meno di quanto meriti.

Giorno fortunato in amicizia: 21 e 23 giugno

La tua vita sociale richiede attenzione. Se senti il ​​bisogno di introspezione e solitudine, è un onore. Prendersi del tempo per prendersi cura di sé e riflettere è utile.

Giorno fortunato per la carriera: 20 giugno

Dal punto di vista della carriera, l’energia è positiva e promettente. Abbi fiducia nelle tue capacità e confida che le cose si svolgeranno come dovrebbero.

Cane (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Cane, l’energia di questa settimana è vibrante e piena di opportunità. Se senti il ​​bisogno di viaggiare o di dedicarti ad attività spontanee come visitare una sorgente termale, cogli l’attimo!

Giorno fortunato in amore: 20 giugno

In materia di amore, usa la tua voce con saggezza. Stabilire dei limiti e una comunicazione chiara rafforzerà le relazioni esistenti e attirerà nuove connessioni se sei single.

Giorno fortunato in amicizia: 18 giugno

La tua vita sociale è fiorente. Abbraccia nuove esperienze e amicizie uscendo dalla tua zona di comfort. Questa apertura può portare a incontri e avventure arricchenti.

Giorno fortunato per la carriera: 17 giugno

Nella tua carriera, sii assertivo e fidati del tuo istinto. Agire con decisione e fiducia porterà a risultati positivi.

Maiale (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

L’energia di questa settimana è vibrante e seducente! Abbraccialo pienamente e preparati per alcune delle migliori esperienze che potresti immaginare. Uscire dalla tua zona di comfort porterà opportunità entusiasmanti.

Giorno fortunato in amore: 17 giugno

In materia d’amore ti sentirai come un re. Conosci i tuoi desideri e rimani fermo sui tuoi bisogni essenziali. Vestirti con stile e presentare il meglio di te aumenterà la tua attrattiva.

Giorno fortunato in amicizia: 17 giugno

La tua vita sociale prospera grazie al discernimento questa settimana. Concentrati sul coltivare connessioni in linea con i tuoi valori e obiettivi e tutto andrà a posto in modo naturale.

Giorno fortunato per la carriera: 18 giugno

Nella tua carriera, cerca la collaborazione e il sostegno degli altri. Evita di farti coinvolgere in drammi inutili e rimani concentrato sui tuoi obiettivi professionali.