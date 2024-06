Oroscopo per la settimana dal 16 al 22 giugno 2024: luna piena e solstizio d’estate.

Sarà una settimana piena di cambiamenti cosmici con l’inizio della stagione del Cancro, il solstizio d’estate, il movimento di Mercurio e Venere nel Cancro, Nettuno in quadratura con il Sole e la Luna piena in Capricorno. Mentre esplori il tuo oroscopo settimanale, esplori il tuo inconscio.

Ecco l’agenda astrale.

16 giugno | Venere entra nel Cancro

17 giugno | Mercurio entra nel cancro; La Luna entra nello Scorpione

19 giugno | La Luna entra in Sagittario

20 giugno | Sole in Gemelli quadra Nettuno in Pesci; Il sole entra nel cancro; Solstizio d’estate

21 giugno | Luna Piena in Capricorno

.Venere entra nel Cancro. Questo transito crea spazio per osservare i tuoi bisogni emotivi nella relazione e avvicinare i tuoi cari, prendendoti cura di loro proprio come ti prendi cura di te stesso. Venere rimarrà in Cancro fino all’11 luglio 2024.

Mercurio entra nel cancro

Il giorno dopo che Venere entra in Cancro, il 17 giugno 2024, anche Mercurio entra nel segno d’acqua. Mercurio è la mente e consapevolezza.

Sole quadrato a Nettuno

Ore prima dell’inizio della stagione del Cancro, il Sole stabilisce un’ultima connessione in Gemelli. Nettuno può creare confusione nel nostro mondo tangibile, soprattutto quando è in aspetto quadrato.

Il sole entra nel cancro

Mentre il Sole passa dai Gemelli al Cancro il 20 giugno 2024, passiamo dalla mente alle emozioni. Dall’analisi al sentimento. Dal movimento rapido al ritmo che più ci nutre.

Solstizio d’estate

Con l’inizio della stagione del Cancro, il 20 giugno 2024 sperimentiamo il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero settentrionale.

Luna piena del Capricorno

Mentre il Sole inizia a stabilirsi nelle acque del Cancro, la Luna incontra la sua pienezza nel segno opposto del Capricorno il 21 giugno. Mentre il Cancro ci invita a prenderci cura delle nostre realtà emotive, il Capricorno crea una struttura sacra che offre un senso di sicurezza. e stabilità.

Quando la Luna è piena, tutti noi siamo in mostra: consci, inconsci e tutto il resto.