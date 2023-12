Oroscopo del mese di dicembre, le previsioni degli astri per il segno del sagittaro in chiusura del 2023.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Ogni anno, la stagione dei compleanni ti vede tornare in te stesso, ricostituire il tuo spirito ed esprimere desideri a lume di candela mentre affronti un altro anno con anticipazione. Ciò potrebbe sembrare particolarmente vero il 12, con una Luna Nuova in Sagittario in stretto aspetto con Nettuno.

Qualcosa in questa imminente rotazione attorno al Sole richiede il pieno impegno della tua immaginazione, anche se (e forse perché) sei così consapevole di tutti i modi in cui ti senti attualmente bloccato. La tua realtà attuale potrebbe essere tutt’altro che ideale, ma nessuno sa come costruire castelli in cielo come te, e se riesci a bilanciare l’essere realistico con l’essere visionario che sei, potresti mangiare manghi su una spiaggia (o qualsiasi altra cosa) il sogno attuale è) prima che tu te ne accorga.

Mercurio è retrogrado nella tua seconda casa il 13, il che significa che la maggior parte di dicembre potrebbe equivalere a una verifica delle tue finanze. Fortunatamente, questo sembra un periodo relativamente produttivo per organizzarsi.

Se ultimamente hai sperimentato una forte crescita sul lavoro, è probabile che potresti aver bisogno di adeguare il tuo budget di conseguenza o di riallocare alcuni fondi per rendere possibile la prossima ondata di espansione.

Che arriverà prima che tu te ne accorga: le stazioni di Giove si dirigeranno nel tuo settore lavorativo il 30. Partirai di corsa nel nuovo anno e agirai in base ad alcune delle visioni più stimolanti che hai incubato durante l’autunno.

Potresti essere più incline a inciampare in scontri o comunicare male con la famiglia intorno al 27 e 28. Mercurio completerà la sua retrogradazione in Sagittario, il che significa che potresti dover chiarire la tua posizione o tornare indietro su una scelta personale che hai fatto di recente.

Martedì 12 dicembre, il pianeta della comunicazione Mercurio diventa retrogrado. Poiché ciò può portare a errori di battitura o causare confusione nelle conversazioni, assicurati di esprimere chiaramente il tuo punto.

Il sole lascia il tuo segno ed entra nel Capricorno giovedì 21 dicembre, ciò significa che farai grandi passi avanti in un lavoro secondario, in un lavoro quotidiano o semplicemente nell’hobby che ti rende felice. Continua a dare priorità a una comunicazione chiara perché Mercurio retrogrado entra nel tuo segno venerdì 22 dicembre, rendendoti più incline a ritardi di viaggio e incomprensioni.

Ma c’è una notte, la luna piena, che rivaleggia con quella di novembre in termini di piacere, in cui dovresti eliminare le chiacchiere dal tavolo. La luna piena in Cancro e nella tua ottava casa del sesso martedì 26 dicembre vuole che tu spenga quel grande cervello e ti concentri sul piacere fisico.

Se state uscendo insieme o con il vostro partner, prendete in considerazione l’utilizzo di un sex toy (è il periodo ideale dell’anno per chiederne uno in regalo).

Se sei single, beh, hai accesso anche ai giocattoli sessuali, ma ricorda che il piacere non deve essere necessariamente sessuale. A volte un lungo bagno, un po’ di cioccolata e un bicchiere di vino sono ciò di cui hai veramente bisogno.

Sei un re; meriti di sentirti così curato e rilassato tutto il tempo. Le stelle vogliono che tu continui a dare priorità al tuo benessere quando la bella Venere, governatrice dell’amore e della bellezza, entrerà nel tuo segno venerdì 29 dicembre.

E questo non è nemmeno l’ultimo transito felice dell’anno per te. Il tuo pianeta dominante, Giove, è diventato retrogrado a settembre. Il tuo compito era identificare i modi in cui trai beneficio dall’auto-calmanti e poi implementarli, il che diventa ancora più importante quando Giove diventerà diretto sabato 30 dicembre.

Idealmente, li hai già fatti questo mese per superare lo stress. delle vacanze. Ma ecco il promemoria dell’oroscopo di dicembre del Sagittario per entrare nel 2024 con una nota che ti dà priorità,