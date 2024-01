Oroscopo settimanale Pesci, 7-13, 2024 investire in beni materiali

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

La vita amorosa sarà intatta.

Gestisci la ricchezza in modo intelligente. Recupera i momenti di romanticismo e assicurati i migliori risultati in ufficio questa settimana.

Amore

Sebbene la vita romantica sia buona, nel corso della settimana potrebbero verificarsi piccole crepe legate all’ego. È fondamentale evitare di scavare nel passato. Assicurati che il tuo amante abbia abbastanza spazio personale nella relazione. Se hai già trovato un partner, il matrimonio è una possibilità e puoi andare avanti con sicurezza. Alcuni nativi dei Pesci incontreranno un’ex fiamma per riaccendere la vecchia storia d’amore.

Carriera

Possono esserci sfide sul lavoro, ma la tua professionalità aiuterà a superarle in modo efficiente. Ti verranno affidati alcuni compiti cruciali all’undicesima ora poiché l’organizzazione ha fiducia nel tuo impegno. E realizzali per dimostrare il tuo coraggio. Non dovresti essere titubante nell’esprimere opinioni durante le riunioni e mostrare la volontà di assumere la leadership. Alcuni uomini d’affari potrebbero avere problemi nella raccolta di fondi, ma le partnership funzioneranno questa settimana. Potresti anche superare i colloqui di lavoro questa settimana per partecipare a pacchetti decenti.

Soldi

Nessuna grave crisi finanziaria avrà un impatto sulla vita. Tuttavia, fai attenzione quando presti una grossa somma a un amico o a un fratello. Potresti ereditare una proprietà o anche risolvere una controversia monetaria con un fratello. La situazione finanziaria consente di effettuare investimenti nel settore immobiliare e nel mercato azionario. La seconda parte della settimana è buona per l’acquisto di un veicolo. Devi anche risparmiare ricchezza per una giornata piovosa.

Salute

La tua salute sarà normale, ma piccoli disturbi potranno prosciugare le tue energie nella seconda parte della settimana. Le infezioni virali tra cui febbre, mal di gola, problemi legati alla digestione e tosse saranno comuni tra i nativi dei Pesci. Bere molta acqua ed evitare cibi ricchi di oli e grassi. Evita le bevande gassate e potresti anche iniziare la giornata con l’esercizio o lo yoga.