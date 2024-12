Oroscopo settimanale per la settimana dall’8 al 14 dicembre 2024, con le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Potresti avere idee innovative sul lavoro che avranno un impatto positivo. Sia la ricchezza che la salute saranno positive.

Oroscopo dell’amore

Le donne single potrebbero aspettarsi una proposta e anche coloro che hanno avuto una rottura nel recente passato saranno felici di avere qualcuno di interessante. Coloro che sentono che la relazione amorosa sta diventando tossica potrebbero uscirne per sempre.

Oroscopo del lavoro

È fondamentale mantenere le distanze dalle controversie e assicurarsi che tutti i compiti vengano svolti in tempo. Coloro che si aspettano un aumento di stipendio o un cambio di posizione riceveranno buone notizie.

Oroscopo del denaro

La prosperità sarà la tua compagna. Non ci saranno grandi discussioni finanziarie. Risolvi le controversie monetarie che coinvolgono un amico o un fratello. Potresti anche considerare la fortuna nel mercato azionario.

Oroscopo della salute

Potresti riprenderti da una malattia mentre gli anziani si lamenteranno di problemi al respiro o al torace. Dovresti evitare di bere bevande fredde e alcolici.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Le sfide ufficiali non creano problemi. Dal punto di vista finanziario sei più forte e anche la tua salute sarà normale questa settimana.

Oroscopo dell’amore

Le donne single possono aspettarsi una proposta mentre alcuni nativi sposati si imbatteranno in incidenti inaspettati che potrebbero creare scompiglio nella relazione amorosa.

Oroscopo del lavoro

Fai attenzione alla politica d’ufficio poiché un superiore e un collega potrebbero cospirare contro di te. Coloro che aspirano a cambiare lavoro potrebbero seriamente considerare di mettere giù il giornale nella prima parte della settimana. La seconda parte della settimana è di buon auspicio per lanciare una nuova impresa.

Oroscopo del denaro

Non spendere troppo questa settimana. Nonostante la prosperità, è fondamentale avere il controllo sulle spese. Tuttavia, potresti acquistare elettrodomestici o persino un’auto.

Oroscopo della salute

Coloro che hanno disturbi al fegato o ai reni avranno momenti difficili questa settimana. Ci saranno complicazioni e devi consultare un medico senza perdere tempo. I bambini dovrebbero stare attenti a tagli e lividi mentre giocano.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

La relazione amorosa è favolosa e un nuovo amore ti colpirà. Nessun problema importante di salute o ricchezza ti turberà.

Oroscopo dell’amore

Ci saranno piccoli intoppi nella relazione e potresti aver bisogno di passare più tempo con l’amante per risolverli. La seconda parte della settimana è buona per riconciliarsi con l’ex amante.

Oroscopo del lavoro

Ci possono essere sfide sul lavoro e alcuni compiti potrebbero avere scadenze strette. Tieni gli ego in secondo piano quando intraprendi progetti di squadra. La seconda parte della settimana è anche buona per partecipare ai colloqui di lavoro.

Oroscopo del denaro

La prosperità sarà la tua compagna poiché i precedenti investimenti porteranno buoni soldi. Ci possono essere problemi relativi alla proprietà con i fratelli, ma potresti anche essere felice di risolvere piccoli problemi monetari che coinvolgono gli amici.

Oroscopo della salute

Mantieni un equilibrio tra ufficio e vita personale. Coloro che hanno problemi respiratori potrebbero aver bisogno di consultare un medico. Alcuni anziani potrebbero lamentare dolori alle articolazioni mentre le donne potrebbero sviluppare infezioni della pelle. Anche la febbre virale sarà comune questa settimana.

Oroscopo Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

L’amore sboccerà nella tua vita questa settimana. Le tue idee innovative funzioneranno sul lavoro. Nessun problema serio avrà ripercussioni sia sulle finanze che sulla salute.

Oroscopo dell’amore

I nativi single maschi saranno fortunati a incontrare una persona speciale questa settimana. Alcuni nativi incontreranno l’ex amante per riaccendere la vecchia relazione, il che avrà anche gravi conseguenze.

Oroscopo del lavoro

Potresti assumerti nuove responsabilità questa settimana che dimostreranno il tuo coraggio. Il tuo entusiasmo vincerà elogi dalla dirigenza e questo si rifletterà nella promozione che avverrà prima.

Oroscopo del denaro

La prosperità finanziaria porta a piccoli problemi legati alle spese. Potresti spendere troppo e questo può avere un impatto serio sul saldo bancario.

Oroscopo della salute

Potrebbero esserci anche problemi legati alla respirazione, che possono essere comuni tra gli anziani. Le donne devono stare attente mentre lavorano in cucina poiché potrebbero verificarsi tagli accidentali mentre tagliano le verdure.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Potresti vedere piccoli attriti nella relazione, ma saranno risolti. Supera le sfide legate al lavoro per ottenere nuovi ruoli in ufficio. Finanze e salute saranno normali.

Oroscopo dell’amore

Ricopri di affetto il partner per riceverlo indietro. Tutti i piccoli attriti saranno risolti. Non lasciare che una terza persona decida le cose nella relazione amorosa. Le donne sposate potrebbero concepire. I Leone single si innamoreranno.

Oroscopo del lavoro

Considera di accettare nuovi compiti che metteranno alla prova anche il tuo coraggio al lavoro. Dovresti fare attenzione a evitare la politica d’ufficio e anche assicurarti che tutti i compiti assegnati siano gestiti diligentemente. Coloro che sono nuovi in ​​ufficio devono stare attenti a esprimere opinioni, poiché ai senior potrebbe non piacere.

Oroscopo del denaro

Finanziariamente sarai a posto. Tuttavia, è saggio avere il controllo delle spese. Alcuni investimenti potrebbero non portare i risultati attesi.

Oroscopo della salute

Fai delle passeggiate mattutine o serali, poiché ciò migliorerebbe notevolmente la tua circolazione sanguigna e la tua forma fisica. Ridurre l’assunzione di cibi grassi e piccanti e aggiungere invece più verdure a foglia alla dieta.

Oroscopo Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Questa settimana c’è prosperità finanziaria e anche la tua salute è in buona forma.

Oroscopo dell’amore

Dovresti stare attento perché alcune interferenze inaspettate si verificheranno nella relazione che potrebbero portare al caos. Per quanto riguarda i nativi appena sposati, non lasciare che una terza parte decida le cose nella tua vita. Questo è anche un buon momento per concepire. Una persona speciale entrerà nella tua vita.

Oroscopo del lavoro

La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno fortuna solo nella seconda metà della settimana. Nel caso in cui tu abbia intenzione di lasciare il lavoro, aggiorna il curriculum su un sito web di lavoro all’inizio della settimana.

Oroscopo dei soldi

Ci sarà prosperità. La seconda parte della settimana è buona per acquistare un veicolo. Potrebbe verificarsi una disputa sulla proprietà in famiglia.

Oroscopo della salute

Mantieni un equilibrio tra ufficio e vita personale. Alcune donne si lamenteranno di dolori alle articolazioni mentre i bambini dovrebbero stare attenti mentre giocano. Potresti anche avere problemi di digestione questa settimana.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Risolvi i problemi nella relazione amorosa e sii un buon amante. Fai attenzione alla politica d’ufficio. Nonostante tu riceva una buona ricchezza, devi controllare le spese. Anche la salute è in buona forma.

Oroscopo dell’amore

Potresti avere problemi nella vita amorosa con il tuo atteggiamento disinvolto. Sii puntuale per un appuntamento e il tuo amante apprezzerà il tuo impegno. Le donne sposate della Bilancia potrebbero concepire questa settimana. Coloro che hanno relazioni a distanza hanno bisogno di dedicare più tempo per rafforzare il legame.

Oroscopo del lavoro

La politica d’ufficio non fa per te. Supera le sfide. Alcune relazioni professionali subiranno una battuta d’arresto. Sii calmo anche in caso di crisi e assicurati anche di mantenere l’armonia all’interno del team.

Oroscopo del denaro

Considera decisioni finanziarie sicure e assicurati di avere prosperità. Scegli la seconda parte della settimana per risolvere il problema monetario con l’amico. Puoi scegliere di investire nel mercato azionario o nel settore immobiliare.

Oroscopo della salute

Non scendere a compromessi sulla dieta. Nessun problema di salute importante ti turberà. Tuttavia, potrebbero esserci problemi minori come tosse, starnuti, infezioni alla gola e febbre virale.

Oroscopo Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Mantieni la tua relazione amorosa libera da discussioni. Sia la salute che la ricchezza richiedono più attenzione.

Oroscopo dell’amore

Non far andare fuori controllo le emozioni mentre trascorri del tempo con l’amante. Gli Scorpioni single potrebbero essere felici di sapere che una nuova persona entrerà nella loro vita. Le relazioni d’ufficio sono una cattiva idea.

Oroscopo del lavoro

Alcune idee innovative saranno approvate dai clienti e questo funzionerà a tuo favore. Una valutazione è in arrivo. Alcuni studenti saranno anche ammessi in università straniere. Anche gli uomini d’affari saranno felici di firmare nuovi accordi che porteranno denaro.

Oroscopo del denaro

La prima parte della settimana potrebbe non essere produttiva in termini di ricchezza. Potrebbero esserci problemi relativi ai pagamenti, soprattutto negli affari. Potresti anche avere problemi relativi alla proprietà all’interno della famiglia. Un prestito bancario verrà approvato.

Oroscopo della salute

Nonostante le piccole allergie che potrebbero avere un impatto sulla tua routine, la tua salute generale sarà buona. Gli atleti dovrebbero fare attenzione a terra perché potrebbero verificarsi piccole lesioni. Potresti anche sviluppare problemi di digestione ed è bene evitare cibi provenienti dall’esterno. Anche l’insonnia, il dolore alle articolazioni e i problemi alla vista ti daranno fastidio.

Oroscopo Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Risolvi tutti i problemi legati all’amore attraverso una comunicazione aperta. Finanziariamente sei più forte e anche la tua salute sarà normale.

Oroscopo dell’amore

Alcune relazioni amorose saranno testimoni di un piccolo trambusto per relazioni precedenti. Non discutere di argomenti spiacevoli che potrebbero turbare l’amante e assicurati di essere un ascoltatore paziente.

Oroscopo del lavoro

Coloro che si presentano a un colloquio di lavoro avranno successo nell’ottenere una lettera di offerta. I dipendenti pubblici possono aspettarsi un cambio di sede.

Oroscopo del Denaro

Potresti ereditare una proprietà Il successo finanziario ti aiuterà a raggiungere molti obiettivi in ​​sospeso da tempo. Potresti investire in immobili o acquistare un veicolo.

Oroscopo della Salute

Potrebbero esserci piccoli problemi di salute orale che richiederanno di andare dal dentista. È bene bere molta acqua e consumare cibi ricchi di proteine ​​e vitamine. Fai passeggiate mattutine o serali per migliorare la tua circolazione sanguigna e la tua forma fisica.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Ama incondizionatamente e il tuo partner riconoscerà i tuoi sentimenti. La salute è buona.

Oroscopo dell’amore

La prima parte della settimana è buona per fare la proposta e puoi esprimere i tuoi sentimenti senza inibizioni. Le persone sposate dovrebbero evitare tutti i tipi di relazioni romantiche al di fuori della relazione matrimoniale.

Oroscopo del lavoro

Potresti aspettarti un aumento di stipendio o una promozione. Alcune donne possono essere vittime della politica aziendale. Gli uomini d’affari vedranno nuove opportunità per aumentare il commercio

Oroscopo del Denaro

Il successo finanziario ti aiuterà a realizzare molti obiettivi a lungo in sospeso questa settimana. Potresti investire in immobili o acquistare un veicolo.

Oroscopo della Salute

Coloro che hanno problemi al petto o al cuore potrebbero sviluppare complicazioni questa settimana. Alcune donne avranno problemi di salute orale mentre i bambini potrebbero anche avere lividi mentre giocano. Alcuni potrebbero anche sviluppare infezioni alla gola e febbre virale questa settimana.

Oroscopo Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Sii ragionevole quando prendi decisioni professionali cruciali. Sia la salute che la ricchezza saranno dalla tua parte.

Oroscopo dell’amore

Potrebbero esserci dei piccoli tremori nella tua vita amorosa attuale e devi prendere le misure per risolverli senza caos. Evita le storie d’amore in ufficio, soprattutto con colleghi sposati. Alcuni nativi single sono fortunati ad innamorarsi questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Ti verrà richiesto di essere paziente perché alcune controversie ti punteranno contro. Evita scontri di ego sul posto di lavoro. Gli imprenditori potrebbero avere successo nel firmare nuovi accordi commerciali che potrebbero far prosperare la tua attività.

Oroscopo del denaro

Questa settimana potresti avere successo nel saldare tutte le rate in sospeso. Il mercato azionario, le azioni e le attività speculative porteranno buoni ricavi. Questa settimana è anche buona per acquistare una nuova proprietà.

Oroscopo della salute

Mantieni il controllo delle tue emozioni poiché ciò ridurrebbe lo stress mentale. Dovresti stare attento alla tua dieta.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Trascorri più tempo con l’amante e assicurati che ogni momento sia piacevole. Nessun problema di salute importante ti disturberà.

Oroscopo dell’amore

Assicurati che la tua vita sentimentale sia intatta questa settimana. Non lasciare che una terza persona influenzi l’amante, il che può anche portare a fratture nella relazione. Sebbene alcuni nativi sposati si innamorino di nuovo, è bene evitare questo per salvare la vita coniugale.

Oroscopo del lavoro

Non si presenterà alcun problema professionale importante. Invece, ci saranno più opportunità per dimostrare il proprio valore. Se stai pianificando un cambio di lavoro, la seconda metà della settimana è una buona opzione. Gli uomini d’affari saranno felici di trovare nuovi partner, soprattutto nella prima parte della settimana.

Oroscopo del denaro

La ricchezza arriverà da diverse fonti. Puoi andare avanti con il piano di acquistare una proprietà, ma non spendere in lussi.

Oroscopo della salute

Fai attenzione alla tua salute. I nativi diabetici dei Pesci dovrebbero evitare le bevande gassate. Ridurre i grassi e gli oli presenti negli alimenti e consumare più frutta e verdura.