Alec Baldwin, il caso è chiuso, non è colpevole: ora guai per pm e sceriffo

L’avvocato dell’attore, Alex Spiro, ha detto alla corte che l’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha preso possesso di proiettili veri a marzo come prova del caso, ma non li ha elencati nel fascicolo dell’indagine “Rust” né ha rivelato la loro esistenza agli avvocati della difesa.

“La vera ragione per cui non ha inventariato quelle prove è perché avrebbero potuto mettere a repentaglio il caso delle forze dell’ordine”, ha detto Spiro al caporale dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe Alexandria Hancock, l’investigatore capo del caso “Rust”, durante il controinterrogatorio venerdì.

Erlinda Johnson, uno dei pubblici ministeri coinvolti nel caso, si è dimessa, il quarto procuratore a dimettersi o ad essere costretto a dimettersi.

L’opinione degli esperti

Molti analisti legali hanno affermato che il caso non avrebbe mai dovuto essere portato in giudizio dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Santa Fe. “L’accusa ha ritenuto di dover imbrogliare per ottenere il risultato voluto”, ha detto l’analista legale Duncan Levin, un avvocato difensore di New York.

Hutchins morì nella prima sparatoria sul set di Hollywood in quasi 30 anni, quando a Baldwin fu ordinato di puntarle una rivoltella mentre veniva impostata una telecamera durante le riprese a sud-ovest di Santa Fe.

L’arma ha sparato un colpo calibro .45 caricato inavvertitamente dall’armaiolo del film Hannah Gutierrez. Le munizioni Colt .45 al centro del caso furono consegnate all’ufficio dello sceriffo il 6 marzo da Troy Teske, amico di Thell Reed, il patrigno di Gutierrez, lo stesso giorno in cui fu condannata per omicidio colposo per la morte di Hutchins.

Il tecnico della scena del crimine dell’ufficio dello sceriffo, Marissa Poppel, ha testimoniato che i proiettili non corrispondevano a quelli raccolti sul set di Rust che erano stati inviati per i test dell’FBI. Ma quando gli avvocati della difesa li hanno ispezionati, hanno scoperto che alcuni avevano involucri in ottone con il logo “Starline Brass” e inneschi in argento e nichel, proprio come i sei colpi veri trovati sul set di Rust. Altri sembravano proiettili inerti presi come prova sul set.

“Si è rivelato completamente falso, non è vero?” L’avvocato di Baldwin, Spiro, ha chiesto al caporale Hancock.

“Hai ragione”, disse. Il giudice Sommer ha chiesto a Hancock chi avesse deciso di inserire le munizioni di Teske in un numero di fascicolo separato.

Hancock ha detto che è stata una decisione del suo supervisore, dei pubblici ministeri e di lei stessa. Spiro ha anche interrogato Morrissey riguardo al suo atteggiamento nei confronti del suo cliente, dicendo che testimoni avevano riferito che lei lo aveva caratterizzato con imprecazioni e aveva detto che avrebbe cercato di dargli una lezione.