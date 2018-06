ROMA – Dopo la separazione, nuovi indizi di riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la coppia d’oro della musica italiana, infatti, ha passato ancora momenti emozionanti insieme. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E c’è anche una dedica speciale di Anna, postata su Instagram.

Anna e Gigi avevano preso parte al matrimonio di una nipote del cantante. Ieri sera, invece, Gigi e Anna sono stati avvistati allo stadio Olimpico, per il concerto di Vasco Rossi. A dire la verità, i due non hanno voluto nascondere nulla: D’Alessio ha postato alcuni filmati del concerto a Roma, mentre la Tatangelo ha scelto le ‘storie’ per una dedica speciale, con tanto di cuore: “Io e te come nelle favole”.