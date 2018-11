ROMA – “Non ti conosco ma hai tutta la mia stima”. Così Nina Moric benedice l’unione tra Asia Argento e il suo ex marito, Fabrizio Corona. La modella croata, 42 anni, lo fa commentando un post su Instagram dell’attrice e regista, offrendole la sua alleanza. “Siete grandi e vaccinati, non deludermi – scrive la Moric – soprattutto non deludere i nostri figli”.

Intanto la relazione tra i due sembra volgere al bello. Si sono visti due volte, lui vive a Milano, lei a Roma. Asia Argento, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha confermato quanto già rivelato da Corona a Verissimo. “Ci siamo visti due volte, spero ci sia una terza. Io sono a Roma, lui a Milano. Ci sentiamo ogni giorno, a me va bene così”.

La prima volta “mi ha cercato lui – ha raccontato l’attrice sul loro primo incontro – mi ha scritto che voleva incontrarmi per parlarmi di lavoro e se ci potevamo incontrare. Io ho deciso di incontrarlo a casa mia perché avevo paura dei paparazzi”.

A detta di Corona lui le avrebbe “preso la testa tra le mani” prima che la passione li travolgesse. “Ci siamo seduti – ha raccontato Corona – abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l’ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un’ora. Ci siamo davvero scambiati qualcosa di profondo”.

Lei, a Domenica In, ha confermato la versione dei fatti: “Mi ha steso, che ci potevo fare? Mi ha stupito, è una persona sensibile, profonda, dolcissima. E mi ha stesa, subito. È bellissimo lui, è più ‘bono’ del pane. La prima volta ci sono stati baci, abbracci e carezze. È stata una cosa molto tenera, che ci ha fatto bene. Io quel giorno stavo sul letto e avevo tutti i cuoricini che giravano sulla testa. Vivo sul letto, forse anche per la depressione: ero ancora depressa quando l’ho incontrato”. Ma poi ha aggiunto: “Io non voglio parlare di dettagli della nostra sessualità. Quando ho scoperto che lui lo aveva fatto, avevo pensato di non venire qui e di non voler mai più vedere neppure lui”.

Anche Mara Venier benedice la love story: “In questo momento Fabrizio non ti farebbe mai del male… Non ascoltare nessuno”.