ROMA – Asia Argento, dopo l’addio a X Factor a seguito del trambusto mediatico causate dalle dichiarazioni di Jimmy Bennett, sembra aver ritrovato la serenità. L’attrice infatti è stata fotografata assieme a Franco Elias.

Era anche circolata la voce dell’ingresso di Asia nella Casa del GF Vip. Voce subito smentita dall’attrice a mezzo Twitter. Rispondendo a un utente che difendeva l’eventuale scelta di partecipare al reality, la Argento ha utilizzato una gif di X Factor raffigurante la sua faccia con questa frase sotto: “Grazie, ma no grazie”. Ma c’è un’altra voce, supportata da foto, adesso. Riguarda il privato, però.

Nei giorni scorsi l’attrice aveva postato un selfie con Elias col Duomo di Firenze a fare capolino sullo sfondo. “Grazie per aver girato per musei con me a Firenze e per tutto il tuo supporto in questi tempi difficili #amiciriuniti”, la didascalia del post. Ora arrivano le foto del settimanale Chi di Asia sempre in compagnia di questo amico, ma a Roma, al giardino di Villa Borghese.

Tra i due, come mostrano le immagini, c’è molta complicità al punto da pensare che tra i due ci possa essere qualcosa di più di una semplice amicizia…