Barbara De Santi, la dama 50enne in costume: curve pericolose prima di Uomini e Donne

Estate bollente per Barbara De Santi che, prima di tornare a Uomini e Donne, incanta sfoggiando le sue curve pericolose in costume.

Barbara De Santi, insieme a Gemma Galgani, è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne. Diversamente dalla collega torinese, tuttavia, Barbara ha vissuto importanti storie all’interno del programma che ha anche lasciato per un lungo periodo. Lo scorso anno, però, ancora single e con il desiderio di rimettersi in gioco, ha deciso di tornare nel parterre per la gioia del pubblico che l’ha sempre amata per la schiettezza con cui ha puntualmente espresso le proprie opinioni.

In ogni puntata, Barbara non è mai rimasta una semplice spettatrice e, per diverse settimane, è stata anche al centro di una travagliata conoscenza con Ernesto Russo che ha poi alzato il muro non tollerando l’atteggiamento onnipresente della dama. Barbara ha così chiuso la scorsa stagione senza un uomo accanto, ma ciò non le ha impedito di godersi totalmente l’estate.

Barbara De Santi, estate ricchissima: la foto in costume fa impazzire il web

Fisico snello e asciutto, capelli castani, medio-lunghi, Barbara De Santi è una delle donne più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne. A 54 anni, infatti, è spesso corteggiata anche da uomini più giovani che, tuttavia, vengono rispediti a casa dalla dama quando non le trasmettono nulla mentalmente. L’insegnate, infatti, non si è mai accontentata e prima di tuffarsi in una storia o in una semplice conoscenza, dev’essere sicura di avere accanto la persona giusta.

Motivo che ha spinto la De Santi a godersi l’estate semplicemente in compagnia degli amici con cui si è concessa sia serate di balli sfrenati e di puro divertimento che vacanze di relax. Con l’estate quasi al termine, per Barbara è tempo non solo di tornare a lavoro, ma anche di rimettersi, ancora una volta in gioco, a Uomini e Donne che riparte il 28 agosto con la prima registrazione della nuova stagione.

Prima, però, di tornare ad indossare abiti eleganti e raffinati, Barbara ha fatto impazzire il web pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossa un costume intero, colorato e con una profonda scollatura che evidenza le sue curve. “Che bella! Costume stupendo, valorizza il fisico”, scrive una ragazza. “Sei ancora bella come 30 anni”, aggiunge una persona che, probabilmente, conosce Barbara da tempo. “Che dire? Semplicemente complimenti”, si legge ancora.