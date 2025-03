Barbara De Santi ha fatto un annuncio bellissimo dopo Uomini e Donne. Ecco cosa è successo all’ex dama del dating show.

Il famoso dating show è condotto, ormai da anni, da Maria De Filippi e ha saputo sin dall’inizio entrare nei cuori degli italiani, tanto che continua ancora oggi a catturare l’interesse di molte persone. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni episodio di Uomini e Donne.

Dopo la fatidica scelta, è infatti arrivato un annuncio straordinario che riguarda proprio Barbara e il suo nuovo fidanzato Ruggero.

L’annuncio di Barbara De Santi dopo Uomini e Donne

L’ex dama Barbara è follemente innamorata di Ruggiero D’Andrea, tanto che i due hanno lasciato il programma che li ha resi famosi per iniziare un nuovo percorso di vita insieme. C’è da dire che la loro frequentazione è stata molto breve, ma è così intensa che entrambi hanno capito di provare dei sentimenti per l’altro e di voler uscire da quello studio mano nella mano. Barbara ha insomma finalmente trovato l’amore ed è riuscita a realizzare quel sogno che l’aveva portata tempo fa in quella trasmissione.

Dopo l’uscita di scena della nuova coppia, proprio la De Santi ha pubblicato sui social il video della sua sfilata nel dating show, quando si era mostrata in abito da sposa. Ad attirare l’attenzione è stata però proprio la didascalia di quel video, nella quale ha lasciato intendere che sposerà presto il suo Ruggiero. “Vedremo che succederà il 7 marzo 2026“, ha infatti scritto lei facendo sognare tutti i fan, che hanno iniziato a supporre che il grande giorno avverrà proprio in quella data, ad un anno di distanza dalla loro scelta.

Sembrerebbe quindi che i due ex protagonisti di Uomini e Donne non stiano affatto perdendo tempo e che tra di loro le cose stiano andando alla perfezione. Tra l’altro, da quando sono usciti dal dating show, entrambi stanno facendo di tutto per incontrarsi e per veder crescere il loro amore. Il giorno della festa della donna, Ruggiero si è ad esempio recato in aeroporto per prendere un volo e raggiungere la sua fidanzata. La scelta è avvenuta, nello studio del programma, in modo del tutto inaspettato: Barbara ha infatti fatto proiettare sullo schermo la scritta “Sei la mia scelta“. Ruggiero ha così risposto affermativamente e i due si sono baciati avvolti dai petali rossi.