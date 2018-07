ROMA – Il settimanale “Spy” ha pubblicato le foto in esclusiva di Belen Rodriguez e Marco Borriello di nuovo insieme a Formentera. Un incontro avvenuto mentre Andrea Iannone, fidanzato della showgirl argentina, era in Germania a correre in moto.

L'incontro, di cui Iannone era a conoscenza, è avvenuto grazie all'amicizia che lega la showgirl a Piergiorgio Borriello, fratello di Marco, e con la famiglia di quest'ultimo, che è padre di una bambina poco più grande di Santiago (figlio di Belen), nonché amichetta del figlio della Rodriguez e di Stefano De Martino.