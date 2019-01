MILANO – Incidente piccante per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è uscita con il collega Martin Castrogiovanni, insieme a lei tra i protagonisti della trasmissione Mediaset “Tu si que vales”, e al termine della serata, salendo in auto, ha avuto un incidente con il décolleté.

I due sono molto amici e spesso escono insieme. Durante l’ultima serata che li ha visti in un locale a Milano Belen indossava un vestito molto scollato, praticamente estivo, e salendo in macchina ha rischiato di lasciare scoperto il seno.

La bella argentina ultimamente è tornata su tutte le riviste di gossip per la presunta nuova relazione con Ezequiel Lavezzi. Secondo il settimanale Chi, Belen si trovava in vacanza con gli amici in Uruguay dopo la rottura con Iannone e proprio in Sudamerica ha incontrato il calciatore, che militava nel Napoli. Stando a Chi, in uscita il 9 gennaio, sembra che di due abbiano deciso di passare insieme queste vacanze dal quale sia nato un flirt.

Se lei frequenta in gran segreto l’attaccante Lavezzi, i suoi due ultimi ex non stanno a guardare: Andrea Iannone è stato paparazzato di recente a cena con un mora misteriosa, anche se la notte di Capodanno l’ha passata in un locale di Milano in compagnia di Fabrizio Corona.