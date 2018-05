ROMA – Bianca Atzei ha ormai dimenticato Max Biaggi e sta vivendo una nuova storia d’amore. “Con la musica”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Lo ha annunciato lei stessa in tv, a Domenica Live. La cantante ha poi voluto precisare che comunque mantiene un ricordo positivo del motociclista:

La cantante ha detto di non aver ancora capito le ragioni della rottura:

“Qualsiasi donna, io in questo caso, merita un uomo che ha il coraggio di dirle in faccia cosa non va. Non è stato così. Mi ha detto che voleva stare da solo. Io l’ho rispettato, però dopo due anni e mezzo, io ho dato veramente tutta me stessa, non sto rinfacciando nulla ma non credo che tutte le donne avrebbero fatto quello che ho fatto io”.