Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio? Spuntano aereo e striscione con la proposta e un anello (Nella foto Chi Can Yaman e le mamma di Diletta Leotta)

Matrimonio in vista per Can Yaman e Diletta Leotta? Stando alle ultime notizie di gossip sembrerebbe proprio di sì visto che a Roma è apparso in volo un aereo con uno striscione con tanto di proposta di matrimonio. “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”, è la scritta. L’attore turco inoltre è stato avvistato assieme alla mamma di Diletta Leotta mentre in gioielleria stava comprando un anello.

La proposta di matrimonio di Can Yaman a Diletta Leotta

Nel pomeriggio di martedì nei cieli di Roma è volato aereo con uno striscione che lascia intendere che l’attore turco Can Yaman avrebbe già fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta, volto di DAZN. Il gossip circa il loro amore è esploso appena pochi giorni fa, dopo il romantico scatto postato dalla conduttrice sportiva nel giorno di San Valentino.

Can Yaman e l’anello per Diletta Leotta

Come se non bastasse a confermare le intenzioni serie di Can Yaman, l’attore turco è stato fotografato insieme a Ofelia Castorina. Lei è la mamma di Diletta Leotta e i due erano in alcune importanti gioiellerie di Roma. In una di queste avrebbe acquistato il prezioso diamante sfoggiato poi dalla fidanzata in alcune foto.

“La storia è seria e c’è aria di convivenza” racconta il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, pubblica le foto che mostrano l’attore turco a spasso per le vie del centro di Roma. E’ insieme a Ofelia Castorina, mamma della sua compagna, con cui è andato a visitare anche due appartamenti per scegliere quello che potrebbe diventare il prossimo nido d’amore.