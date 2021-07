Charlène di Monaco, dopo l’operazione alla testa torna sui social con un video per l’anniversario di matrimonio

Charlène di Monaco, dopo diversi problemi di salute e due operazioni alla testa, è tornata a farsi sentire sui social pubblicando un video che celebra i 10 anni di matrimonio con Alberto II.

La moglie del principe li ha pubblicati sul suo profilo Instagram.

Purtroppo, a causa dell’infezione contratta in Sud Africa, Charlene di Monaco non tornerà nel principato per festeggiare l’anniversario di matrimonio.

Charlène di Monaco, l’infezione e le due operazioni alla testa in Sud Africa

A maggio, durante una spedizione con un’unità sudafricana anti bracconaggio, la principessa secondo i rumors aveva contratto una grave infezione che ha interessato naso, gola e orecchie e che aveva reso necessario un intervento chirurgico alla testa. Charlène di Monaco aveva cominciato la convalescenza, ma a inizio giugno – dopo la visita di Alberto e dei figli – c’erano state delle complicanze ed era stata sottoposta a una seconda operazione alla testa che l’aveva costretta a rinviare il ritorno a Monte Carlo.

Charlène di Monaco, le parole sui social: “Per la prima volta non sarò accanto a mio marito”

Il Principe Alberto intanto rimarrà con i gemelli Jacques e Gabriella. Come nell’ultima uscita, per la Festa di San Giovanni.

“Questa volta, per la prima volta, non sarò accanto a mio marito per il nostro anniversario di matrimonio – scrive sui social – E la cosa mi rattrista molto. Tuttavia non possiamo far altro che seguire i consigli dei medici. Lui resta comunque il mio sostegno. Mi aiutano tantissimo, sono fondamentali per il mio umore”.