È finita la storia tra Chiara Ferragni e Fedez? Secondo quanto scrive Dagospia, i due si sarebbero lasciati e il rapper è andato via di casa domenica 18 febbraio. Secondo il sito, i rapporti tra i due si erano raffreddati già dopo il Festival di Sanremo del 2023. Tuttavia, sembra che l’influencer si sia riavvicinata al marito dopo che quest’ultimo ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Ma i problemi giudiziari di Ferragni avrebbero ulteriormente inciso sulla relazione.

È da alcune settimane che emergono indiscrezioni su una possibile crisi tra i due, ma recentemente Fedez aveva prontamente smentito tutto tramite una storia su Instagram.

Prima la fuga improvvisa di lavoro di Fedez a Miami, poi la sua assenza nella nuova foto profilo di Chiara Ferragni. Ancora, le foto di Chiara senza più fede al dito. Tutti segnali che hanno alimentato ulteriori voci sulla presunta rottura.

Come si legge sul sito di Roberto D’Agostino:

“Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.