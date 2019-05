MILANO – Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Il piccolo Leone ha detto sì! Lo ha fatto in una Story di Instagram pubblicata da papà Fedez, nella quale il primogenito della coppia si cimenta in un gesto particolarissimo gesto premonitore.

Nel video si vede il bimbo che si inarca a testa in giù con la schiena, fino a formare un ponte. “Nella cultura cinese si dice che un bambino quando fa così prevede una gravidanza”, spiega il rapper. Salvo poi smentire immediatamente il presagio del suo piccolino: “Leo mediamente ne prevede una ogni tre ore”.

Che sia un’altra delle trovate originali di casa Ferragnez per annunciare l’arrivo di un altro bebè? Non è dato saperlo. Anche la didascalia che accompagna il video alimenta l’enigma: “Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni“, scrive Fedez. E intanto sui social c’è chi già sogna all’idea di un altro angioletto biondo con gli occhi di mamma Chiara. (Fonte: Instagram)