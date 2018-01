MILANO – Chiara Ferragni incinta viene presa di mira dalle mamme pancine e il Signor Distruggere si erge in sua difesa.

La blogger compagna di Fedez continua a postare selfie anche durante la gravidanza, e nell’ultimo ha mostrato la sua pancia nuda, sopra solo il reggiseno e sotto i jenas strappati slacciati.

“Am I a cool mum in ripped oversize jeans and Converse? #29weeks (tomorrow) Sono una mamma cool con jeans strappati di taglia larga e le Converse? Ventinove settimane (domani)”,

ha scritto come didascalia della foto postata su Instagram. Ma lo scatto non ha solo ricevuto approvazioni ed elogi. Alcuni utenti, probabilmente madri, hanno offeso la influencer, considerata da loro una madre che pensa troppo ai selfie e poco alle faccende domestiche. Qualcuno ha scritto: “Comincia a imparare a come fare le pulizie di casa e a come cucinare anziché perdere tempo con 200 selfie da papera al giorno”. E non sono mancati i “testa di ca***” e “vergognati”.

A quel punto in sua difesa è arrivato il Signor Distruggere, al secolo Vincenzo Maisto, noto per collezionare, da infiltrato, i post più esilaranti delle cosiddette mamme pancine, donne ossessionate dalla loro maternità e da tutto quel che è legato ad essa.

Così il Signor Distruggere ha rilanciato sulla propria pagina Facebook gli insulti a Chiara Ferragni, invitando a salvarla. E la fashion blogger gli ha risposto con ironia, elogiando il suo lavoro. “Ahahhahahaha ma io adoro il tuo gruppo Pancina 4ever ahahah”. Il Signor Distruggere, ha risposto a Chiara Ferragni con un’altra battuta. “E hai anche la borsa LiVorno!”.