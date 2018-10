PARIGI – Claudia Galanti è di nuovo single. A nulla sono valsi i tentativi della ex modella paraguaiana di tornare con l’ex Arnaud Mimran, agli arresti a Parigi per guai finanziari.

La showirl si era anche trasferita in Francia, lasciando Milano, per stare vicino al suo ex, padre dei suoi figli Liam, di 6 anni, e Tal, di 5 anni. Ma le cose non sembrano aver funzionato, secondo quanto scrive il settimanale di gossip Chi.

“Claudia Galanti e l’ex Arnaud, attualmente rinchiuso nel carcere di Parigi, avevano provato (nonostante le difficoltà) a recuperare un rapporto d’amore. L’intesa è durata ben poco. I due, in breve tempo, sono tornati ai ferri corti”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini nella rubrica Chicche di gossip.

Claudia Galanti, insomma, sembra di nuovo single. Le sue energie, del resto, ultimamente sono concentrate nella sua ultima avventura: a Parigi, infatti, la showgirl sta studiando per diventare cuoca. Il suo sogno sarebbe quello di aprire un ristorante in cui lei stessa possa cucinare i piatti da servire ai clienti. E su Instagram i video e le foto delle sue ricette riscuotono un grande successo tra i follower.