SAVELLETRI DI FASANO (BARI) – David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per le vacanze, o almeno per qualche giorno. La coppia inglese con i quattro figli Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz alloggia al prestigioso Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, lo stesso resort di lusso dove due anni fa, sempre ad agosto, Madonna ha festeggiato il suo cinquantanovesimo compleanno.

La ex spice girls e l’ex campione del Manchester United stanno documentando la loro vacanza pugliese su Instagram con dovizia di particolari: gite in bici e uscite al ristorante, con l’ex calciatore che fa la scarpetta nel piatto. “Felice estate! Baci dalla Puglia”, ha scritto la stilista sui social.

David e Victoria Beckham lo scorso luglio hanno festeggiato i 20 anni di matrimonio con un viaggio a Versailles. Hanno resistito anche a tutte le voci che hanno additato l’ex calciatore come fedifrago. Ma Victoria non ha mai creduto a nulla, o quanto meno non ha mostrato di prestarvi fede. E continua a godersi il marito, invidiatissima da moltissime donne. (Fonte: Instagram)