Dove vive Romina Carrisi: la casa della figlia di Albano e Romina

Dove vive Romina Carrisi con il compagno Stefano Rastelli e il figlio Axel Lipo? La splendida casa nel cuore di Roma.

Romina Carrisi è la figlia più piccola di Romina Power e Albano Carrisi e, sin da quando era una bambina, ha vissuto sotto le luci dei riflettori. Romina è cresciuta a Cellino San Marco, nella casa di famiglia, costruendo un rapporto speciale con i genitori e i fratelli. Essendo nata nel 1987, Romina era solo una bambina quando la sorella Ylenia è scomparsa. Romina ama molto viaggiare e ha fatto qualche esperienza in televisione partecipando, ad esempio, al programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

Proprio dietro le quinte della trasmissione di Raiuno, ha conosciuto il suo attuale compagno, il regista Stefano Rastelli con cui ha avuto il figlio Axel Lupo con cui, spesso, si mostra sui social durante una passeggiata per le bellissime strade di Roma. Romina, infatti, vive proprio nella capitale in una casa da sogno.

Dove vive Romina Carrisi: ecco com’è arredata la sua casa di Roma

Romina Carrisi ha sempre cercato di trovare la propria strada da sola, anche svolgendo vari lavori. Tuttavia, la scelta di accettare di partecipare a Oggi è un altro giorno come ospite fisso ha cambiato per sempre la sua vita. L’amore con Stefano Rastelli è diventato subito forte e importante portando i due ad allargare la famiglia con la nascita di Axel Lupo, primo figlio di Romina e terzogenito di Rastelli che era già padre di Emma di 16 anni e Lola di 20, nate da una relazione precedente.

La coppia ha scelto di vivere a Roma e, spesso, dal suo nido d’amore, la figlia più piccola di Albano e Romina che, dopo anni, hanno svelato la verità sul loro addio, condivide sui social foto e video. L’appartamento in cui vive Romina si trova nel cuore di Roma e, dal meraviglioso terrazzo, è possibile godere di una vista mozzafiato sulla città eterna.

La casa presenta una grande zona giorno in cui ci sono vari divani e una scala a chiocciola che collega il salone con il piano superiore. L’arredamento dell’appartamento è essenziale, ma anche chic ed elegante. I colori predominanti sono il bianco e in rosso. Inoltre, esattamente come le case situate nel centro di Roma, i soffitti sono in legno e a travi e dipinti di bianco. Non mancano, poi, i piccoli dettagli come vasi di fiori e suppellettili vari.