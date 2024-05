Fabrizio Corona diventerà papà per la seconda volta a 50 anni. La sua compagna, Sara Barbieri, di 24 anni, è incinta e il bambino è atteso per Natale. La notizia, anticipata dal settimanale “Chi“, ha riempito di gioia Corona, che ha dichiarato di essere “pazzo di gioia” e di sognare che il nascituro sia una bambina. Corona è già padre di Carlos, nato nel 2002 dal matrimonio con la modella e showgirl croata Nina Moric. Fabrizio e Sara hanno reso pubblica la loro relazione nel 2022, anche se sono legati da tre anni. Corona ha spiegato che dopo solo tre giorni dal loro incontro, hanno deciso di andare a vivere insieme. Sara, che lavora come modella e viaggia molto per lavoro, è spesso raggiunta da Corona quando possibile. Recentemente, Fabrizio Corona ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno in un locale del Bresciano, riflettendo sulla sua vita intensa e dichiarando: “Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perché non mi aspettavo di diventare vecchio”. Ha anche espresso che, guardando indietro, rifarebbe tutto, amerebbe di più, lavorerebbe di più e darebbe di più a se stesso.