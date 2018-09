ROMA – Fabrizio Corona e Nina Moric sempre più vicini e complici: galeotta fu una foto postata dall’ex re dei paparazzi sul suo profilo Instagram che li ritrae insieme in una tenera posa. Eloquente anche la didascalia con cui Corona si rivolge alla ex moglie: “Nina dolce Nina“.

Che tra i due fosse risbocciata la pace, per amore del figlio Carlos, era cosa ormai nota. Sentimentalmente parlando, però, le strade di Fabrizio e Nina sono in teoria ben separate. Lui, dopo la rottura con Silvia Provvedi delle Donatella si è consolato tra le braccia della influencer Zoe Cristofoli. Lei, invece, pare sia tornata in coppia con Luigi Favoloso.

Ed è proprio quest’ultimo ad aver solleticato la curiosità dei follower: uno dei 100 mila like riscossi dalla foto di Corona è proprio il suo. Particolare che non è sfuggito ad una fan che ha commentato: “Non capisco il mi piace di Favoloso. Scusate non ci sto capendo un caz***”.

Spiazzante è stata pure la reazione di Zoe Cristofoli che sotto al post del fidanzato, ha scritto: “Family First”, con tanto di cuore in faccia ai mal pensanti.