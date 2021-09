Enrico Brignano ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla compagna Flora Canto nella cornice romantica di Verona. Infatti si trovano in Veneto per motivi di lavoro. Ma Brignano ha preso la palla al balzo e ha deciso anche di chiederle la mano. La Canto ha detto sì!

Flora Canto e la proposta di matrimonio di Enrico Brignano, l’annuncio su Instagram con tanto di foto

“Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato.. ❤️💍

Sarà Difficile dimenticare questo giorno..

TI AMO.. @enricobrignano”.

Enrico Brignano, età, altezza e biografia del futuro marito di Flora Canto

Enrico Brignano nasce a Dragona, quartiere a sud di Roma, il 18 maggio 1966. L’attore è del segno zodiacale del Toro e tra poco compirà 55 anni. La sua altezza stimata è di 1,76 metri. Fin da giovane si appassiona alla comicità e per questo frequenta l’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Tra i due è rimasta amicizia e un forte legame: per questa ragione, dopo la morte di Proietti avvenuta a novembre, Brignano ha voluto ricordare il suo “padre artistico” in modo molto commovente.

Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono a “La sai l’Ultima” e “Scherzi a parte”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”.