Francesco Totti e Noemi Bocchi si sarebbero lasciati. L’ex calciatore della Roma e della Nazionale amerebbe ancora Ilary Blasi. Questo gossip gira da qualche giorno e non è stato confermato dai diretti interessati. A far circolare la voce è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip molto attiva su Instagram. La Marzano ha dichiarato di aver ricevuto alcune soffiate sulla presunta rottura tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. A confermare la rottura sarebbe anche lo stesso Totti che non porterebbe più al dito l’anello simbolo del suo amore per lei. La Bocchi invece, avrebbe smesso di seguire l’ex numero 10 della Roma su Instagram.

A gennaio la vacanza insieme ai Caraibi

E pensare che i primi di gennaio i due si godevano insieme le vacanze ai Caraibi. Fino a poco tempo fa si parlava anche di una presunta gravidanza di lei, smentita poi dall’amico di Totti Alex Nuccetelli.

Totti amerebbe ancora Ilary

Totti amerebbe ancora Ilary. Sarebbe questa la ragione della rottura tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Amore o no (in queste ore Ilary Blasi ha intanto presentato a tutta la famiglia il suo nuovo fidanzato, il calciatore tedesco Bastian Muller), si va verso una separazione consensuale: la Blasi e Totti hanno trovato un accordo sulla gestione della casa e dei figli. E’ questa al momento l’unica notizia certa che riguarda la coppia, una tra le più chiacchierate degli ultimi mesi. Per parlarne ancora (e per sbrogliare anche la matassa dei Rolex), i due si vedranno nuovamente in tribunale domani, venerdì 3 febbraio.