ROMA – Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme a una stazione di servizio. Un ritorno di fiamma tra la coppia oppure semplicemente un viaggio di lavoro? Questa la domanda che i fan ora si stanno ponendo dopo aver visto le foto pubblicate dalla rivista Spy.

Giulia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Andrea si sarebbero lasciati, come loro stessi hanno dichiarati dai loro profili social. Poi l’avvistamento di Spy, che li ha fotografati insieme in una stazione di servizio di Treviso, al ritorno da una riunione di lavoro a Trento.ù

Solo un incontro di lavoro? Una domanda lecita, dato che i due sono tornati a essere una “squadra” per motivi professionali, ma non è escluso che questo riavvicinamento faccia rinascere l’amore. D’altronde Damante lo aveva ammesso: “Sono ancora innamorato di Giulia”.