Primo bikini per Ida Platano che spiazza tutti: ecco come ha trasformato il fisico l’ex star di Uomini e Donne.

Star indiscussa delle scorse stagioni di Uomini e Donne, Ida Platano continua ad essere seguitissima sui social anche se la sua avventura nel dating show di canale 5 è finita più di un anno fa. Come ricordano i più affezionati al programma di Maria De Filippi, Ida è stata prima una dama del trono over vivendo due storie importanti ovvero quelle con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza e poi tronista. L’avventura sul trono classico, però, non è finita bene e, dopo aver eliminato tutti i corteggiatori, in primis Mario Cusitore protagonista di diverse segnalazioni, ha abbandonato il programma senza scegliere.

Tornata in studio come ospiti, nonostante l’offerta di Maria De Filippi, pronta a riaprirle le porte del trono over, Ida ha scelto di non tornare. Attualmente single, la Platano si divide tra il figlio Samuel, il lavoro da parrucchiera nel suo salone, gli amici e vari impegni durante i quali ha potuto sfoggiare il primo bikini della stagione lasciando tutti senza parole.

Il primo bikini di Ida Platano e il segreto del fisico mozzafiato

Ida Platano è sempre stata bellissima e con un fisico snello. La bellezza dell’ex dama non è mai passata inosservata come ha più volte sottolineato Gianni Sperti, amico di Ida. Durante la sua avventura a Uomini e Donne, Ida è sempre stata molto corteggiata dagli uomini e molto ammirata dalle donne che, spesso, si sono chieste anche il segreto della sua bellezza.

Ida ha sempre ringraziato la genetica amando molto mangiare anche se, nell’ultimo anno, ha deciso di cambiare le abitudini. Come ha raccontato lei stessa, pur non amando la palestra, ha deciso di iscriversi per cominciare ad allenarsi. Una decisione arrivata dopo la delusione vissuta con Mario Cusitore. Allenamento dopo allenamento, Ida si è appassionata sempre di più ed oggi si allena quotidianamente.

Spesso, per conciliare i suoi impegni di mamma e donna che lavora, Ida si reca in palestra alle sette del mattino. I risultati dell’allenamento costante, tuttavia, sono evidenti. La Platano, infatti, oggi sfoggia un fisico sempre snello, ma più tonico e muscoloso con addominali anche molto evidenti come potete notare dalle foto qui in alto, la prima in bikini della stagione. Ida, dunque, è pronta a godersi l’estate e a sfoggiare sulle spiagge italiane il suo fisico al top della forma.