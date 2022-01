Iva Zanicchi: “A 82 anni faccio ancora sesso con mio marito. Fare l’amore fa bene alla vita”

Al Festival di Sanremo Iva Zanicchi porterà una canzone d’amore e di amore parla in una lunga intervista al Corriere della Sera dove rivela che c’è ancora, molta, passione tra lei, 82 anni e il compagno Fausto Pinna.

“Io e Fausto – racconta – siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco. Siamo stati tanto innamorati, e lui dice che mi ama ancora come i primi giorni, ma secondo me è una balla. All’inizio, come in tutte le storie, c’è stata una grande attrazione, poi è subentrato l’affetto, la complicità”.

Iva Zanicchi e le parole al Corriere della Sera

“Lei vuol sapere se c’è del sesso? Sì, c’è, facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età” Intende dire che fa bene anche agli over Sessanta ? “Ma io a 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più”. Però dopo anni e anni un compagno diventa un fratello e una compagna una sorella, diciamo la verità. “Questo è il grande rischio certo. Ma per questo bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima.. Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagna si arrabbia..”.

Iva Zanicchi, le timidezza e l’amore

“Mi ricordo che in sala di incisione quando ero giovanissima mi dicevano “Si vede che non fai l’amore, quando lo farai, vedrai quanto canterai meglio”. Avevano ragione: amore e sesso aiutano a cantare”.

Sesso e amore sono distinti o viaggiano insieme? “Per me viaggiano insieme. Non sono mai riuscita a scindere le due cose. Io parlo spesso con i ragazzi: loro fanno sesso senza essere innamorati. Io dico loro che quello è solo un esercizio ginnico. In quanto nonna non voglio sapere i segreti di mia nipote, ma le dico spesso “Vedrai che quando ti innamori il sesso sarà una cosa meravigliosa”, ma lei mi guarda perplessa…”.