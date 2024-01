Kim Kardashian sulla neve con la borsa Louis Vuitton da 10mila dollari

Kim Kardashian non delude mai quando si tratta di lusso. Questa volta, l’influencer si è diretta sulla neve per una vacanza all’insegna del glamour, portando con sé una borsa esclusiva di Louis Vuitton dal valore di 10mila dollari.

Kim Kardashian, dal party esclusivo alle piste da sci

Dopo le festività natalizie che l’hanno vista protagonista di un party esclusivo con amici VIP e un outfit firmato Mugler, Kim Kardashian ha deciso di concedersi un periodo di relax sulle piste da sci. Abbandonando il calore delle feste, l’influencer ha scelto il freddo delle montagne innevate, ma questo non l’ha fermata dal mostrare il suo stile. La star dei relaity ha indossato un due pezzi di pelliccia ma a catalizzare l’attenzione è stato un accessorio in particolare: la sua esclusiva borsa Louis Vuitton. Il tutto è stato documentato da Kim sul suo profilo Instagram.

La borsa extra lusso

La scelta di Kim è caduta su una delle creazioni più esclusive e affascinanti di Louis Vuitton: la Keepall Bandoulière 5. Questa borsa a mano, caratterizzata da un effetto fluffy, manici e tasche, è impreziosita dal logo impresso sulla pelliccia, conferendo un tocco di glamour. Perfetta per l’alta quota, questa borsa sembra ispirata a una baita innevata.

Ma il lusso ha il suo prezzo, e nel caso della Keepall Bandoulière 5 di Louis Vuitton, siamo vicini ai 10mila dollari. Kim Kardashian non ha esitato a investire in questo accessorio esclusivo per completare il suo look di montagna. Dopotutto, il 2023 è stato un anno d’oro per la star dei reality, un anno dedicato al lavoro e alla carriera e che ha contribuito ad aumentare ancora di più le sue finanze.

La borsa non solo incarna lo stile impeccabile della celebrity, ma trasmette anche un’atmosfera di comfort ideale per le vacanze sulla neve.