ROMA – "Si fa prima a saltare sopra che a girarle intorno", disse Luigi Mario Favoloso nella casa del Grande Fratello a proposito dell'onorevole e compagna del compagno di avventura Simone Coccia Colaiuta, Stefania Pezzopane. Un insulto che fece discutere. Ora però i due, a luci spente, si sarebbero chiariti, come mostra un selfie postato in rete proprio da Favoloso.

Insieme a loro nell’immagine c’è anche Simone, che appare anch’esso radioso, nonostante in passato sia arrivato ad un vero e proprio scontro con Favoloso. Pochi giorni fa, inoltre, Luigi aveva spiegato di aver chiarito anche con Aida Nizar, la soubrette spagnola a cui aveva rivolto offese a sfondo sessuale.