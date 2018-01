ROMA – Marina Ripa di Meana è morta oggi, 5 gennaio 2018, dopo aver lottato per più di 16 anni contro un cancro che ha avuto la meglio su di lei quando ne aveva 75. Con post su tutti i social sono arrivati i saluti di conduttrici, personaggi politici, modelle, che trasversalmente hanno voluto dare il loro personale addio a Marina Ripa di Meana rimarcando la sua capacità di fare sempre la differenza.

Da Cristina Parodi (“Hai combattuto per 16 anni e sei rimasta bellissima fino all’ultimo”) a Alba Parietti (“…Sei stata una fuoriclasse, bellissima , coraggiosa e folle. Unica e davvero speciale”), passando per Caterina Balivo (“…tu sei unica, grande guerriera, femmina fino alla fine”), un elenco di persone che ha dato l’ultimo saluto a un’amica, ma anche una rivale, perché Marina Ripa di Meana nel suo essere imprevedibile, non ha sempre avuto un tono conciliatorio con i suoi interlocutori.