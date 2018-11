ROMA – “Avrò anche io il diritto ad essere abbacchiato…”. Matteo Salvini, ospite da Barbara D’Urso, non svia la domanda su Elisa Isoardi: “Non sono messo così male, ma avrò anch’io il diritto ad essere un po’ abbacchiato a volte”.

E chiarisce: “Non sono sul mercato”. “Cioè mi stai dicendo che non sei single?” chiede Barbara D’Urso. “No, certo che sono single – dice Salvini – che cosa devo farci. La vita va così…”. Qualche ora dopo, ospite di Otto e Mezzo, Salvini racconta qualche altro dettaglio:

“Se la foto della mia ex fidanzata mi ha imbarazzato? No, non mi vergogno di aver amato, poi per mio carattere alcune cose le tengo per me sul mio telefonino e nei miei ricordi”.

“Se ho dei rimpianti? Faccio un lavoro che per chi mi sta vicino non è sempre facile perché a volte ci sono e molte altre no. Per questo cerco di mettere tanto sulla qualità perché sulla quantità non posso competere”.