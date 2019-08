ROMA – Francesca Verdini avrebbe lasciato Matteo Salvini. Le ragioni dell’addio tra i due non sono ancora note, ma, secondo il gossip, la ragazza avrebbe una interessante amicizia con Rodolfo Salemi, un ex tentatore di Temptation Island.

Dai profili social dei diretti interessati non trapela nulla, ma sulla pagine di gossip spuntano rumors su una presunta attrazione di Salemi, che alle spalle ha anche una breve esperienza all’interno di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore di Mara Fasone, nei confronti della 28enne.

A dare notizia del presunto addio della figlia dell’ex senatore Denis Verdini al leader della Lega è il portale Funweek. C’è poi una bomba lanciata nei giorni di Ferragosto dal settimanale Oggi e solo oggi venuta a galla. Scrive il settimanale che la storia tra Salvini e Francesca “procede a gonfie vele”, ma tra i due ci sarebbe un terzo incomodo. Questi sarebbe l’ex protagonista di Temptation Island. I due sarebbero “legati da un’antica amicizia”.

Non c’è ancora chiarezza, dunque. Non resta allora che attendere qualche riscontro in merito agli sviluppi di questo intrigo sentimentale estivo. (fonte OGGI – FUNWEEK)