“Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora.. il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però chi lo sa”. Sono queste le parole dell’attore Michele Morrone pronunciate durante una diretta Instagram rilanciata su TikTok. Diretta Instagram di cui si sa poco. Non è chiaro, infatti, quando sia stata registrata. E non è chiaro neanche il contesto. Non è chiaro, per esempio, se si tratti solo di parole ironiche o se si tratti di qualcosa di serio. Morrone, lo ricordiamo, in passato fu proprio accostato a Belen.

Michele Marrone e quel commento su Belen Rodriguez: ““Tette e culo non bastano. Il mio prototipo di donna è più altolocata”. La reazione sui social

Tanto che qualcuno ora ironizza sui social: “Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato”.

Il video, come ovvio, non sta passando inosservato sui vari social. Tanti i commenti in difesa di Belen Rodriguez.: “Si sente come se avesse fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”.

E ancora: “Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tet*e e cu*i e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.

Michele Marrone e quel commento su Belen Rodriguez: ““Tette e culo non bastano. Il mio prototipo di donna è più altolocata”. La showgirl, per ora, non commenta

Comunque per ora il mistero resta. Da dove viene la diretta? Quando è stata girata? In quale contesto? Per ora Belen non ha commentato la vicenda ma di sicuro del video se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni.