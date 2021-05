Sonia Grey, al secolo Sonia Colone, ha aperto un profilo sul noto social OnlyFans, il noto social con contenuti (a pagamento) per soli adulti. L’infermiera sexy di Striscia la Notizia ma anche conduttrice di programmi tv Rai come Notti Mondiali e Unomattina, oggi infatti si diverte sul famoso social dove posta foto sexy. Per chi vuole scoprire qualcosa servono 19,90 euro al mese.

Chi è Sonia Grey, età, vita privata e carriera

Sonia Grey, classe 1968, ha debuttato nel 1988 e, da allora, sono state numerosissime le sue esperienze sul piccolo e sul grande schermo. La showgirl ha inoltre deciso di riprendere gli studi nei primi anni del 2000 laureandosi in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing e conseguendo poi un corso di Programmazione Neuro Linguistica.

Dopo la sua partecipazione alla trasmissione Dibattito! nel 1988, il successo arrivò due anni dopo, quando Antonio Ricci decide di sceglierla per il ruolo di infermiera sexy a Striscia la Notizia.

“Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l’incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l’ansia della riconferma” disse la showgirl a proposito del suo addio alla tv.

Sulla vita privata di Sonia Grey si sa molto poco, solo che ha un figlio ventenne, e che ha lasciato Roma per trasferirsi a Bolzano. La donna è legata da anni con un medico.