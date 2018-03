ROMA – Continua la guerra tra Fabrizio Corona e la sua ex moglie Nina Moric. Ora la modella croata attacca Corona sul comportamento tenuto dopo la scarcerazione.

Fabrizio Corona è uscito di carcere lo scorso 21 febbraio per essere affidato a una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ad accoglierlo a braccia aperte c’era la fidanzata Silvia Provvedi, una de Le Donatella. Nel prendere la decisione, il giudice impone però a Corona alcuni divieti. Uno fra tutti quello che sta facendo discutere in queste ore, ovvero l’utilizzo dei social network.

La bufera scoppia però pochi giorni fa quando è lo stesso Corona a pubblicare un video sulla propria pagina per festeggiare il ritorno alla libertà. I giudici si accorgono di quanto sta accadendo e chiedono la revoca dell’istanza di affidamento terapeutico.

“Sia ieri che oggi le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Fabrizio Corona tornerà in carcere, subito una schiera di cretini urla allo scandalo – scrive su Facebook la showgirl croata – Nonostante io lo vorrei finalmente presente nella vita di mio figlio riconosco che contro di lui non c’è nessun accanimento, ma addirittura secondo me ha un trattamento di favore. Aveva un semplice obbligo di non frequentare estranei, di non divulgare foto e di non usare i social. Dopo un’ora dal suo rientro a casa era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto. Ad altri detenuti vi assicuro che queste cose non vengono perdonate”. A conferma di quanto scrive, la Moric pubblica anche una foto.