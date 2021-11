Riccardo Pozzoli (ex di Chiara Ferragni) è diventato papà, la moglie Gabrielle Caunesil ha partorito il piccolo Romeo (foto Instagram)

Riccardo Pozzoli è diventato papà. Lo storico ex di Chiara Ferragni ha avuto un figlio dalla moglie Gabrielle Caunesil. Lo scorso 5 novembre, è nato il piccolo Romeo.

Riccardo Pozzoli, la gioia sui social per essere diventato papà

Pozzoli ha comunicato questa bellissima notizia attraverso i suoi seguitissimi profili sui social network:

«Il 5 novembre 2021 nostro figlio Roméo è arrivato al mondo e ci ha cambiati per sempre. E’ stato lungo e difficile ma ce l’abbiamo fatta. L’amore è infinito. Grazie, vita».

Come si evince anche da questo post, per la coppia non è stato facile avere un bambino. Infatti, tempo fa, Gabrielle Caunesil aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi endometriosi.

Queste problematiche avrebbero potuto anche negare a Caunesil e Pozzoli la gioia di diventare genitori. Ma per loro fortuna, sono riusciti ad avere un bambino. Anche se con grandi difficoltà. E per questo motivo, la gioia non può che essere doppia.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil, la felicità per la nascita del loro primo figlio

La gioia della coppia dopo la nascita del loro primo figlio: «Dopo le sue sofferenze e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori. Abbiamo scoperto di aspettare un bambino nel giorno della festa del papà e abbiamo finito il terzo mese nel giorno della festa della mamma. È tutto magico».