Riccardo Scamarcio è diventato papà della sua prima figlia. L’amica Laura Chiatti gli riserva parole molto tenere.

Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood sono stati immotalati sul settimanale Diva e Donna.

Con loro, fuori dall’ospedale roman in ui è nata la piccolina, anche il fratello dell’attore (clicca qui per vedere la foto).

Nessuna indiscrezione è trapelata al momento a riguardo del nome della bambina.

Scamarcio è andato a prendere mamma e figlia all’uscita dall’ospedale insieme al fratello.

Occhiali da sole, t-shirt e codino per l’attore quarantenne diventato padre per la prima volta.

La compagna ha 46 anni, ha un’agenzia di attori e scrittori ed è inglese.

Fuori dall’ospedale indossa un abito fresco e largo che le nasconde le forme.

Angharad è già mamma di un altra femmina avuta da una relazione precedente.

La coppia è molto riservata e non ama il gossip.

La notizia che Scamarcio stesse per diventare padre era trapelata sempre grazie a Diva e Donna.

Riccardo è stato a lungo legato all’attrice Valeria Golino con cui è rimasto in buoni rapporti. Ora ha iniziato una nuova vita accanto ad Angharad e alla loro piccola.

Laura Chiatti: “Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”

La collega Laura Chiatti, una volta appresa la notizia gli ha dedicato parole dolcissime.

L’attrice ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi della felicità che sta provando per l’amico, in questo momento così importante della sua vita:

“Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco” (Fonte: Di Lei, TgCom).