Rocco Siffredi e Arisa in un video su Instagram. A scatenare le fantasie a luci rosse sono stati alcuni selfie e una misteriosa clip di alcuni secondi postati dalla cantante sul suo profilo. Forse solo una provocazione, dopo la proposta ricevuta nelle scorse settimane dal re del porno.

Ma procediamo con ordine: cosa bolle in pentola tra i due “burloni”? Tutto nasce da un’intervista rilasciata qualche tempo fa da Siffredi in cui manifestò la fantasia di voler girare un film per adulti con Arisa. Anzi di più: “Farei di tutto”, aveva detto.

La vincitrice di Ballando con le Stelle è stata al gioco, rispondendo di prendere in considerazione l’idea. Ora però qualcosa sembra muoversi.

Rocco Siffredi e Arisa, le fantasie dei follower

Il post di Arisa, neanche a dirlo, ha scatenato tutti. “Non succede, ma se succede…”, commenta qualcuno. “Vai Arisa!!! È la patria che te lo chiede!”, incita qualcun altro.

Nei selfie si vedono i due sorridere, fare linguacce, giocare. Nessuna didascalia a spiegarci cosa accade. Insomma lo scherzo è riuscito: oltre 4o mila i like in due ore.