LONDRA – Rodrigo Alves si è fatto espellere dall'edizione inglese del Grande Fratello Vip. Il Ken umano, già ospite chiacchieratissimo della casa più spiata d'Italia durante l'edizione capitanata da Barbara D'Urso, è stato invitato ad abbandonare il reality inglese a seguito di accese polemiche nate da alcune sue esternazioni a sfondo razzista.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail il Ken umano, divenuto celebre per essersi sottoposto a ben 60 interventi di chirurgia plastica per assomigliare al marito di Barbie, avrebbe suscitato l’indignazione del pubblico britannico per un confessionale particolarmente turbolento.

Cosa sia successo esattamente nella stanza rossa non è stato rivelato ufficialmente. Un insider ha spiegato però al tabloid inglese che “Rodrigo nel confessionale aveva cominciato a gridare e urlare, diventando piuttosto paranoico e isterico. I produttori si sono precipitati per parlare con lui e hanno fatto in modo che uno psicologo gli parlasse. Questi gli ha consigliato di pensarci due volte prima di andarsene, ma lui aveva già deciso e quindi ha chiesto di lasciare”.

Poi lo stesso Alves ha affermato: “Me ne sono andato io, di mia spontanea volontà. I coinquilini erano diventati noiosi e sporchi, ormai avevo veramente poco da condividere con loro. In quella casa, poi, avevo anche iniziato a soffrire di claustrofobia”.