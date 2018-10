MILANO – Sfera Ebbasta e Taylor Mega sono la nuova coppia delle notti milanesi. Il re della trap è stato avvistato insieme all’influencer bionda mentre si scambiavano baci appassionati dopo una cena in un ristorante di lusso di Milano.

Solo poche settimane fa Taylor Mega era stata additata come la nuova fiamma di Flavio Briatore, ma a quanto pare i favori della bella influencer sarebbero tutti per il coetaneo Sfera Ebbasta. I due si sono conosciuti prima su Instagram e poi dal vivo e per l’appuntamento lei ha scelto un abito mozzafiato, mentre il rapper indossa una felpa e copre il viso, cercando di non farsi riconoscere.

Le foto del loro appuntamento però sono finite su Diva e Donna e tra baci sensuali, mazzi di rose rosse e dolci sorrisi sembra proprio che sia nato un nuovo amore. Una coppia che ricalca quella lanciata da Fedez e Chiara Ferragni e che vede il binomio rapper-influencer come il nuovo calciatore e velina.