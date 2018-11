ROMA – “Fabrizio Corona e Asia Argento? Tutto finto”. Silvia Provvedi, dalla casa del “Grande Fratello Vip”, è venuta a sapere della storia tra il suo ex e Asia Argento. A riportare la notizia a Silvia Provvedi è proprio il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini, che, è entrato per l’occasione nella casa per comunicare ai vip i vari gossip. Tra i quali proprio quello tra Corona e l’Argento. “Se lo può tenere” dice a caldo Silvia Provvedi. Che poi aggiunge: “Finti come il mio bacio a Signorini. Il loro amore non è credibile. Lei se lo può tenere. Le faccio i miei auguri. Che siano felici e spero che si possano sempre amare. Poi, se mi insegnano ad amare in due settimane, lo faccio anche io!”.

Solo rancore? Intanto Fabrizio Corona, intervistato da “Verissimo”, ha raccontato alcuni dettagli intimi sul primo incontro con Asia Argento:

“Quando sono andato a casa sua, la prima volta, il giorno del Gf, mi trasmetteva delle emozioni. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l’ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un’ora. Ci siamo davveri scambiati qualcosa di profondo”.