ROMA – Tina Cipollari in dolce attesa? Per settimane i rumors si sono rincorsi dopo che il settimanale Nuovo l'aveva paparazzata in compagnia dell'ex marito Kikko Nalli e con un pancino sospetto in evidenza. Ora a chiarire ogni dubbio è proprio Tina che intervistata dalla rivista Sono smentisce categoricamente: "Tutto assolutamente falso".

In tanti avevano favoleggiato di un possibile riavvicinamento tra la prorompente opinionista di Uomini e Donne e l’ex marito, coronato dall’arrivo di un nuovo pargolo, il quarto per la ex coppia. Ma nessun fiocco, né azzurro né rosa, è all’orizzonte.

Quanto ai rapporti con Kikko Nalli, Tina chiarisce: “L’ho incontrato per caso al mare, stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al supermercato. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo, ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono contenta di come lo sta svolgendo. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile”.