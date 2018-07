ROMA – Tina Cipollari non è incinta. La stella di Uomini e Donne ha smentito la notizia durante una intervista alla rivista “Sono”.

"Il mio ex marito? L'ho incontrato per caso al mare – dice – stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al supermercato. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell'uomo, ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L'unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono contenta di come lo sta svolgendo. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile".